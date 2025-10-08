“死の向こう側”を描くファントム・ファンタジー『白の花実』予告編＆ビジュアル解禁 嶽本野ばらのコメント到着
美絽が主演し、池端杏慈と蒼戸虹子が共演する映画『白の花実（しろのかじつ）』より、衝撃の問いかけから始まる予告編とポスタービジュアルが解禁。さらに、作家・嶽本野ばらのコメントが到着した。
【動画】衝撃の問いから始まる少女たちの物語 『白の花実』予告編
本作は、“死の向こう側”を描くファントム・ファンタジー。2019年公開の『21世紀の女の子』の一篇「reborn」を監督し、中編『レイのために』や短編『木が呼んでいる』などで国内数々の映画祭で受賞した坂本悠花里の初の長編作品だ。
周囲に馴染めず転校を繰り返してきた杏菜が、新たに入った寄宿学校で出会ったのは、美しく完璧な少女・莉花。しかし、莉花は突然、屋上から飛び降りて命を絶ってしまう。残されたのは1冊の日記。ページをめくるたび、莉花の苦悩や怒り、痛み――そして言葉にできなかった“ある秘密”が浮かび上がっていく。
やがて日記からは青白く揺れる“鬼火”のような魂が現れ、杏菜の心に静かに入り込む。そして彼女は、予想もつかない行動へと踏み出していく。
解禁されたビジュアルでは、3人の少女が寄り添い、美しさと不穏さを同時にまとった空気を漂わせている。黒い服に身を包み、中央に座るのは、周囲に馴染めず転校を繰り返してきた主人公・杏菜（美絽）。その隣で彼女に寄り添うのはクラスメイトの栞（池端）。そしてただ一人、視線を落とし寂しげな表情を浮かべているのが、劇中で突然命を絶つ莉花（蒼戸虹子）だ。コピーには「あなたは、あたしの、誰なんだ」という含みのある言葉が添えられ、タイトルの横には白い花があしらわれている。
また、予告編は「ねえ、莉花ってなんで自殺しちゃったんだと思う？」という衝撃的な問いかけから始まる。賛美歌が響く中、杏菜（美絽）、栞（池端）、莉花（蒼戸）の3人の少女がガーリーな制服に身を包み、キリスト教の寄宿学校で過ごす日々が映し出される。
しかし平穏な日常は一変。莉花が突然、自ら命を絶ってしまう。残された日記を読み進める杏菜の身体には、青白い鬼火のような魂が入り込む。杏菜が栞に「莉花の魂が私の中に入り込んできたの」と打ち明けても、栞はあきれた様子で「は？」と返す。
やがて莉花の死と日記の存在によって揺らぐ少女たちの心、そして大人たちとの対立が静かに渦を巻いていく。門脇麦演じる教師・澤井が「そういうのは暴力と言うんです！」と涙ながらに叫ぶ姿も強烈な印象を残す。
映像のラストは「少女は、“死”に触れて、自分を知る」というナレーションとともに、杏菜が凛とした表情で遠くを見つめるシーンで締めくくられ、新たな未来を予感させ幕を閉じる。
さらに、『下妻物語』などを手掛けた作家・嶽本野ばらよりコメントが到着した。「果実の中で種子が抱いているのは世界への希望か恐れか？ 何にでも染まる筈の白が一点の汚れも拒む時、称賛は非難に変わる。少女は誠実と残酷の二律背反に折り合いをつけない。だから彼女達の命は花となり揺れる」と言葉を寄せている。
映画『白の花実』は、12月26日より全国順次公開。
