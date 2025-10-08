フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、最新ショットを披露した。

中村アナは日本時間８日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｍｉｌａｎｏ生活、１ヶ月経ちました やっと”生活”している感じになってきました」と記し、愛猫との写真などを投稿。暗かった部屋が「やっと電気屋さんに来ていただき明るくなりました」と報告した。

次女が体調を崩し、体温計がないことに気づいて買いに行くと、「『オールドタイプ？ニュータイプ？』と。最新の物を使いこなせない私は迷わず「オールドタイプ」と。帰宅して箱を開けてびっくり 本当にオールドタイプだった 懐かしい しかもコロンとしていて素敵 次女に見せると『これは何？』」と、古いタイプの水銀体温計の写真もアップ。

「でも、実は気になり調べたら２０２１年から水銀体温計や血圧計は製造や輸出入が禁止されていることが分かりました。自宅で気をつけて使用する分には問題ないようですが…落としたりしたら怖いので電子体温計を改めて購入しようかな？と思っています」とつづった。

愛犬を散歩する写真もアップし「犬友達も出来、ゆっくりと焦らずにこの街に馴染んでいきたいと思っています」と、移住１か月の近況を伝えた。

中村アナは１９９９年にフジテレビを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚。０４年に長女、０７年に長男、１０年に次女が誕生した。