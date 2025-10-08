日本の伝統衣装である着物。優美な装いを美しく着こなすには、立ち姿や所作に加えて、品格や雰囲気が重要になります。株式会社NEXERはこのほど、着物のたちばなと共同で、全国の男女1000人を対象に行った「着物姿が似合う女性有名人」についてのアンケート結果を公表した。



【調査結果】着物が似合う女性がズラリ

3位は演歌歌手の「藤あや子」(68票)となった。主な回答として「銀座のママ感があるから」（40代・女性）、「あまり背が高くなく色っぽい雰囲気があるから」（50代・女性）、「普段のイメージから」（60代・男性）、「着物姿が妖艶で美しいから」（60代・男性）などがあった。



2位も演歌歌手の「石川さゆり」(82票)がランクイン。「歌番組での着物姿は、素敵なため」（40代・女性）、「年を重ねて女性としての迫力と妖艶さを魅了していると思うから」（50代・女性）、「上品で落ち着いた雰囲気」（50代・男性）、「美しい日本女性のイメージ」（60代・男性）などの声が寄せられた。



圧倒的1位は「吉永小百合」(183票)だった。主な理由ととして「違和感がない。この人を思い浮かべる時、着物での姿が真っ先に思い浮かぶ」（30代・女性）、「長い間活躍されていて、他の誰よりも寄せ付けない大女優の雰囲気に着物は当然合うと思う」（40代・女性）、「品があっていかにも大和撫子という感じがする」（50代・女性）、「実際似合うし、他に彼女より似合う人は思いつかない」（60代・男性）などが挙げられた。



4位は「北川景子」(56票)、5位に「高島礼子」(52票)が入った。



（よろず～ニュース調査班）