鶏すきのたれセットが毎月100名に当たる！日本食鳥協会「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」

日本食鳥協会は、国産チキンの消費拡大を目的として、「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」を2025年10月8日(水)から12月31日(水)までの3ヶ月間、同協会ホームページにて開催いたします。

期間中、毎月抽選で100名様に「鶏すきのたれセット」がプレゼントされます。

開催期間：2025年10月8日(水)〜12月31日(水)

賞品：鶏すきのたれセット

当選人数：毎月100名様

応募方法：一般社団法人 日本食鳥協会キャンペーン応募ページより

国産チキンの消費拡大を目指し、日本食鳥協会がプレゼントキャンペーンを開催。

2025年10月8日の「鶏すきやきの日」制定に合わせて、ヘルシーで美味しい“鶏すき”の魅力を発信します。

誰でも応募可能なキャンペーンです。

10月8日は「鶏すきやきの日」

10(とり)月8(すきやき)日の語呂合わせと、0をハートに見立てて“好き”を表すことから、10月8日は「鶏すきやきの日」に制定されました。

きのこや根菜など秋の味覚と相性が良く、高タンパク・低脂肪な鶏肉を使った「鶏すき」は、お子さまから高齢の方まで家族みんなで楽しめるヘルシーな鍋料理です。

プレゼント賞品「鶏すきのたれセット」

キャンペーンでは、毎月抽選で100名様に「鶏すきのたれセット」が当たります。

＜セット内容＞

鶏すきのたれ2本京すきやき麩1袋鶏すき焼きレシピ冊子国産チキン「おしながき」クリアファイル

届いてすぐに“鶏すき”が楽しめる嬉しいセットです。

ヘルシーで美味しい「鶏すき」を手軽に楽しめる「鶏すきのたれセット」が当たるチャンス！

キャンペーンは10月から12月まで毎月実施されるので、家族や友人と一緒に応募して、国産チキンを使った新しいすき焼きのスタイルを楽しめます。

日本食鳥協会が開催する「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」の紹介でした。

