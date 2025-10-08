特別ラッピングや車内装飾、スタンプラリー！ディズニーリゾートライン”ディズニー・クリスマス2025”
JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」
2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの間、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで開催されるスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」に合わせた、様々なコンテンツを用意し、ゲストをお迎えします☆
ディズニーリゾートライン”ディズニー・クリスマス2025”
開催期間：2025年11月11日(火)〜12月25日(木)
東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、までの間、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで開催されるスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」に合わせた、様々なコンテンツを用意し、ゲストをお迎え。
クリスマスの装飾が車内に施されたラッピングモノレール「ディズニー・クリスマス・ライナー」が運行されます。
車内に足を踏み入れた瞬間から「ディズニー・クリスマス2025」の世界観を感じられる車両です。
また、リゾートラインを利用される方には期間限定のオリジナルシールがプレゼントされるほか、クリスマス限定デザインのスタンプラリーを初めて実施。
「ディズニー・クリスマス 2025」デザインのフリーきっぷで各駅を巡って楽しむことができます。
さらに、イベントに先駆けて4種類のスーベニアメダルが期間限定で販売される予定です☆
ディズニー・クリスマス・ライナー
運行期間：2025年11月11日(火)〜12月25日(木)
詳細URL：https://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/resortline.html
2025年もクリスマスの雰囲気でいっぱいの「ディズニー・クリスマス・ライナー」を運行。
クリスマスらしい赤と緑をベースに、クリスマスの装飾が施された室内にいるような居心地の良い空間が届けられます。
「ミッキーマウス」と仲間たちのほか、車内の至るところに散りばめられたパークの様々なシンボルのアイコンや、サンタクロースの帽子をイメージしたつり革の飾りなど、この時期だけの装飾が施されます。
おなじみのクリスマスミュージックが流れる車内で、大切な人と心温まる素敵なクリスマスが過ごせます☆
※ディズニー・クリスマス・ライナーは、グリーンの1編成のみです。
※運行時間は2025年11月8日(土)より、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにて案内されます
クリスマス限定のオリジナルシール
配布期間：2025年11月11日(火)〜12月25日(木)
ディズニーリゾートラインを利用された方に、クリスマス期間限定のオリジナルシールをプレゼント。
「ディズニー・クリスマス・ライナー」をイメージした特別なデザインが、クリスマス気分を一層高めます。
※一人につき1枚プレゼントされます。近くのキャストにお声がけください
「ディズニー・クリスマス2025」スタンプラリー
開催期間：2025年11月10日(月)〜12月25日(木)
詳細URL：https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/
2025年11月10日(月)から、クリスマス期間では初めてとなるスタンプラリーを開催。
当日有効なフリーきっぷを利用された方に、スタンプカードが1枚配布されます。
各駅に設置している全部で8種類のスタンプを重ねて押していくと、クリスマスならではの「ミッキーマウス」アートが徐々に描かれていきます。
クリスマスの思い出に、各駅を巡ってスタプラリーを完成させることができる企画です☆
※スタンプカードは使用開始後の当日有効なフリーきっぷ1枚につき1枚配布されます。近くのキャストにお声がけください
フリーきっぷ
販売期間：2025年11月10日(月)〜2025年12月25日(木) ※売り切れ次第販売終了
2025年11月10日(月)から、2種類の「ディズニー・クリスマス」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。
東京ディズニーリゾートを巡るのに、便利でかわいい期間限定のフリーきっぷで「ディズニー・クリスマス」を思いっきり満喫できます！
また、フリーきっぷは「ディズニー・クリスマス」の思い出と共に持ち帰り可能です。
スーベニアメダル
販売期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）
2025年11月1日（土）から、スペシャルイベント開催に先駆けて、クリスマス期間限定デザインのスーベニアメダル4種類を販売。
マフラーを巻いた「ドナルドダック」や
ポンポン付きのニット帽がお似合いな「グーフィー」
ツリートップを手に満面の笑みを浮かべる「チップ」と
大きなベルを持ち上げる「デール」がラインナップ。
「ディズニー・クリスマス」の思い出に各駅を巡ってコレクションするのにおすすめです☆
クリスマス限定デザインのスタンプラリーが初開催されるほか、期間限定オリジナルシールのプレゼントなど、様々な企画が盛りだくさん。
ディズニーリゾートラインにて2025年11月11日より開催される”ディズニー・クリスマス2025”イベントの紹介でした☆
