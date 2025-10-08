三田寛子、愛車でのアクシデント報告「駐車時に気を抜いて…」 4台乗り継ぐ“高級SUV”明かす
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（59）が8日、自身のインスタグラムを更新。愛車でのアクシデントを報告した。
【写真あり】かっこいい…三田寛子、4台乗り継ぐ“高級SUV”の代車を公開
三田は「秋の昼下がり 自宅に到着し駐車時に気を抜いてぶつけてしまった」と報告し、「二万回以上出し入れしてるのに何故に？と家族に叱られた」としょんぼり。
「ジープが好きで4台乗り次いできた 毎回ボディの色を変えて」とこれまでの愛車歴を公開しつつ、「以前セドナで乗った ピンクジープが（ハートマーク） いつかピンクにするぞ」と願望をつづった。
さらに「落ち込んで家にこもってうつむいてばかりいたら イタッ！開いていた扉に気づかず おでこをぶつけてしまった」と報告。おでこの傷も公開した。
ショックな出来事が続いたが、三田は「でも代車が来たらカッコよくて気を取り直して早速ドライブにGO」と代車と思われる写真も公開した。
