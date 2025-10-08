森愁斗、“イメチェン”新ヘア披露「色気出ちゃってる」「短いのも長いのも似合っちゃう」
俳優の森愁斗（23／BUDDiiS）が7日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアの最新ショットを披露した。
【写真】「色気出ちゃってる」“イメチェン”新ヘアを披露した森愁斗
ハサミの絵文字3つを添え、夜道でのセルフショットを2枚アップ。これまでのロングスタイルから一転、肩上までのナチュラルな姿で、自然体な表情が収められている。
この姿にファンからは「久しぶりのイメチェン!!」「色気出ちゃってる」「短いのも長いのも似合っちゃう愁斗くんが大好き」「イメチェン大成功すぎ」「どの髪型でも似合うのうらやましい」「ダンディー感増してめっちゃかっこいい」など、さまざまな声が寄せられている。
