三宅裕司・小倉久寛ら出演！劇団スーパー・エキセントリック・シアター『地球クライシスSOS〜奇跡を起こせ！ロウジンジャーズ〜』
スーパーエキセントリックシアターは、劇団スーパー・エキセントリック・シアター(SET)の第63回本公演として、ミュージカル・アクション・コメディー『地球クライシスSOS〜奇跡を起こせ！ロウジンジャーズ〜』を2025年10月23日(木)から池袋のサンシャイン劇場にて上演します。
座長・三宅裕司さん演出のもと、20代から70代までの幅広い世代の劇団員が所属する老舗劇団だからこそできる、爆笑のエンターテインメント作品です。
劇団スーパー・エキセントリック・シアター『地球クライシスSOS〜奇跡を起こせ！ロウジンジャーズ〜』
公演期間：2025年10月23日(木)〜11月3日(月・祝)
会場：サンシャイン劇場 (東京都豊島区東池袋3-1-4 サンシャインシティ文化会館4F)
脚本：小暮邦明
演出：三宅裕司
チケット料金(税込・全席指定)：S席 8,500円／A席(土日祝) 7,000円／A席(平日) 4,500円
チケット一般発売：発売中
【あらすじ】
少子高齢化により過疎化が進むとある村では、伝統を重んじる年寄達と生活のためには近代化やむなしと考える若者達とが対立していました。
そんな中、アメリカの極秘司令により地球外生命体との交渉国として日本が大抜擢されます。
そこで日本政府は、この交渉を成功させるために、これまでの人生で奇跡を起こし、豊富な人生経験を持つ老人を集め、「ロウジンジャーズ」を結成しました。
果たして地球の未来は救われるのか？そして、日本が選ばれた理由とは…！？
キャスト
三宅裕司
小倉久寛
永田耕一
田上ひろし
野添義弘
岩永新悟
赤堀二英
西海健二郎
おおたけこういち
安田 裕
榊 英訓
栗原功平
岩澤晶範
長谷川慎也
辻 大樹
時松研斗
浅田壮摩
大城麗生
千葉雅大
宮下幸生
白倉基陽
三谷悦代
杉野なつ美
丸山優子
白土直子
良田麻美
南波有沙
久下 恵
山口麻衣加
鎌田麻里名
立川ユカ子
白井美貴
山城屋理紗
須田 歩
村田彩夏
鶴田 彩
高山夏姫
宮原 遥
松浦穂華
※榊英訓の「さかき」の示はネ、辻大樹の「つじ」は一点しんにょう、高山夏姫の「たか」ははしごだか
スタッフ
脚本：小暮邦明
演出：三宅裕司
主催：劇団スーパー・エキセントリック・シアター／ニッポン放送
企画・制作：株式会社スーパーエキセントリックシアター／株式会社アミューズ／合同会社アタリ・パフォーマンス
公演日程
※開場は開演の45分前です。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
劇団創立45周年を経て、50周年に向けて走り出した劇団スーパー・エキセントリック・シアターがおくる第63回本公演。
今回の主役は、豊富な人生経験を持つ老人たちで結成された「ロウジンジャーズ」
座長・三宅裕司さんが創り出す、抱腹絶倒のミュージカル・アクション・コメディーに期待が高まります。
劇団スーパー・エキセントリック・シアターの第63回本公演『地球クライシスSOS〜奇跡を起こせ！ロウジンジャーズ〜』の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 三宅裕司・小倉久寛ら出演！劇団スーパー・エキセントリック・シアター『地球クライシスSOS〜奇跡を起こせ！ロウジンジャーズ〜』 appeared first on Dtimes.