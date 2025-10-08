万博残り5日 ミャクミャクが貴重生出演で『めざましテレビ』の“未来”予告→意外な共通点明らかに
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、8日生放送のフジテレビ系『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）に出演した。
【動画】『めざまし』お天気English…「EXPO」を紹介
万博閉幕（10月13日）まで残り5日。ミャクミャクは、全国ネットで貴重な生出演＆“生声”を披露して、めざましファミリーやめざましくんとかけあった。
未来が見えるというミャクミャクに対し、めざましくんが「未来の僕はどうなってる？」と質問。ミャクミャクは「未来でも元気に時間を伝えてくれているよ」と即答した。これを聞いた伊藤利尋アナウンサーが「めざましくんとミャクミャク、声が似てるね」と指摘し、意外な共通点が明らかになった。
『めざましテレビ』はこの日で放送8000回を達成。番組公式Xは「きょうは 大阪・関西万博の公式キャラクター ミャクミャクがスタジオに遊びにきてくれました
。そして めざましテレビは今日 放送8000回を迎えました。いつもご覧いただいている皆さまに 感謝の気持ちでいっぱいです。これからも 『めざまし』をよろしくお願い申し上げます」とつづった。
