伊勢神宮外宮前の老舗〈伊勢せきや〉にて、毎年完売する人気商品「伊勢せきや謹製 参宮おせち絵馬重」の予約受付が開始されました。

神宮の地の伝統を映し出し、年始の特別なひとときを彩る、見た目の美しさと味わいの奥深さを兼ね備えています。

伊勢せきや「伊勢せきや謹製 参宮おせち絵馬重」

予約期間：受付中〜2025年12月5日(木)まで ※限定数なくなり次第終了

お届け日：2025年12月30日(火) ※冷凍便

賞味期限：2026年1月31日(土)(冷凍開封前)

申込方法：伊勢せきやオンラインショップ、お客様窓口(電話)、伊勢せきや本店

おせちは、古来より神様へのお供え物である「神饌(しんせん)」のお下がりを皆で分かち合うことに由来します。

〈伊勢せきや〉ではこの伝統を大切に、あわび専門店ならではの技術で仕上げた、海の幸と野山の幸のみで彩る正統派・海鮮おせちをお届け。

縁起の良い絵馬型の木箱に詰められ、新年の食卓を華やかに演出します。

宴席華やぐ縁起の良い品々

看板商品の「参宮あわび脹煮」をはじめ、伊勢海老、鯛など、新年にふさわしく祈りと願いが詰まった縁起の良い料理が満載です。

不老長寿の象徴である鮑を伝承の出汁でふっくらと柔らかく煮上げた「参宮あわび脹煮(ふくらに)」や、慶祝の象徴「鯛幽庵焼」、長いひげと曲がった背中が長寿を表す国産の「伊勢海老」など、あわび専門店ならではの粋を尽くした品々が並びます。

参宮おせち絵馬三段重 吉祥(きっしょう)

価格：45,000円(税込・送料込)

仕様：絵馬三段重 全41品目(3〜4人前)

「参宮あわび」「伊勢海老」「お頭付鯛」が入った大きめのお重。

贅を尽くした至福のおせちです。

参宮おせち絵馬三段重 福祥(ふくしょう)

価格：27,000円(税込・送料込)

仕様：絵馬三段重 全45品目(3〜4人前)

「参宮あわび重」「子持しぐれ重」「つぼやき重」など、豊かに味わう海幸の祝い肴が楽しめます。

参宮おせち絵馬二段重 瑞祥(ずいしょう)

価格：20,000円(税込・送料込)

仕様：絵馬二段重 全29品目(2〜3人前)

「参宮あわび重」と「子持しぐれ重」の二段重。

お一人様やお二人様にも嬉しいサイズです。

神宮の地の伝統と、あわび専門店の技が融合した〈伊勢せきや〉の「参宮おせち絵馬重」

毎年完売する人気商品のため、早めの予約がおすすめです。

縁起の良い料理が詰まったおせちで、晴れやかな新年を迎えることができます。

伊勢せきやの「伊勢せきや謹製 参宮おせち絵馬重」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「参宮あわび脹煮」や伊勢海老も！伊勢せきや「伊勢せきや謹製 参宮おせち絵馬重」 appeared first on Dtimes.