歯科医師の恋人と指導医の浮気を知った、30歳男性。その怒りはなかなかおさまらず、ついには復讐行為に出ようとする。最終的には警察も動いた同事件の発端とは……？ 2017年（平成29）年に東京でおきた事件の概要をお届け。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／後編を読む）



帰宅した彼氏を待ち受けていたのは…

阿部健介（当時30）は高校卒業後、大学で薬学を専攻していたが、医者になる夢が捨てきれず、24歳にして私立医科大に入り直した。

それから間もなく知り合ったのが別の大学の歯学部に通う鈴木美帆さん（同28）だった。2人は出会ってすぐに意気投合。結婚を意識して付き合っていた。

美帆さんの方が先に歯科医師の免許を取得したので、研修先に決まった大学病院の近くで同棲生活をすることにし、家賃15万円のワンルームマンションを借りた。

そこは美帆さんの同僚たちのたまり場にもなった。仕事帰りに打ち合わせをしたり、反省会を開いたりするのだ。その中に彼女の指導医の椎名和幸さん（同41）も混じっていた。

阿部は彼女が社会人になってすぐのゴールデンウィークにプロポーズ。食事の席で指輪を渡し、「結婚してください」と頭を下げると、「ハイ」と受け取ってくれた。まるで天にも昇る気持ちで、有頂天になった。

その後、お互いの両親や親族への挨拶も済ませ、結婚式の日取りも1年後に決定。確実に前進しているという実感が湧くとともに、これからの人生を彼女とともに歩んでいくという厳粛な気持ちにも包まれていた。

ところが、婚約して10日後のことだ。阿部は1人で実家に帰る用事ができた。彼女は休日だったが、例によって「昼過ぎから職場の先生たちが打ち合わせに来る」と言うので、ローストビーフを作っておいた。

阿部は夕方まで帰ってこないつもりだったが、午後3時過ぎには用事が終わったので、〈これから帰る〉とLINEした。だが、いつまでも「既読」にならなかった。

自宅マンションに着き、エレベーターから降りるとき、ちょうどすれ違いざまに乗ってくる男性がいた。チラッと顔を見たが、同じフロアーの住民ではなかった。玄関を開けようとすると、なぜかカギが開いている。部屋の中を見ると、遮光カーテンが閉め切られ、電気もついておらず、真っ暗だった。

「美帆、いるのか？」

そこには顔を紅潮させた彼女が…

彼女を探すと、洗面所の前に隠れるようにして立っていた。「ただいま」と声をかけると、顔を紅潮させ、明らかに動揺している。

「ビックリしたわ……」

それだけ言うと、トイレの中にこもってしまった。

（何か変だ……）

阿部が電気をつけて確認すると、寝室のベッドの布団がめくれ上がっていて、彼女の下着が散らばっていた。その近くにティッシュの塊が落ちており、拾ってニオイを嗅ぐと、確実に精子の臭いがした。これ以上ない浮気の証拠を目の当たりにし、阿部は美帆さんに詰め寄った。

「これはどういうことなんだ！ 説明しろ！」

「違うの、違うの……、挿れてないけど……」

彼女は泣きながら、浮気を否定した。

阿部はさっきエレベーターですれ違った相手が、美帆さんの指導医であることを思い出した。

「今すぐ椎名先生に電話をかけろ！」

カマをかけたつもりだったのに、美帆さんに携帯を手渡すと、「それはできない」と拒否。ますます相手が椎名さんであると確信を深めた。阿部は音声レコーダーを用意し、「もう一度、最初から説明してくれ」と求めると、「この状況では話せない」と言って、家から飛び出してしまった。

阿部はまた美帆さんが家に戻ってきて証拠を隠してしまうのではないかと思い、カギ屋を呼んでカギを付け替えさせた。

さらに弁護士に相談しようと、スマホで近所の法律事務所を検索。弁護士からは「民事的なことで言うと、相手に損害賠償を請求できます。彼女が強引にセックスを強要されたということであれば、刑事告訴もできます」という説明を受けた。その夜、阿部は旧知の友人たち2人と会って、このことを話した。

「そんなことを美帆ちゃんがするのかな。まだ婚約したばかりなんだろう？」

「だから、オレも信じられないんだ」

「浮気するんなら、ホテルなんかがたくさんあるのに、何で自宅でするのかな。お前が帰ってくることも分かっているのに、そんな場所で、そんな時間にすること自体がおかしいんじゃないか？」

「それもそうだな……」

恋人を寝取った男に復讐するために…

阿部はこのときに初めて「彼女が被害者だった可能性」について考えた。友人らの指摘を受け、阿部の認識は「彼女が浮気していたのではなく、椎名先生に迫られてセックスを強要されていたのではないか」という考えに傾いていった。その夜、美帆さんにも電話した。

「さっきはごまかしたみたいだけど、結局、浮気をしたの？ してないの？」

「本当に私がそんなことをすると思ったの？」

「オレは真実が知りたいんだ」

「確かに……、そういう雰囲気まで持って行っちゃったのは私です。先生には尊敬の気持ちもあって……、私もそんな気はなかったんだけど……、ベッドまで一緒に行っちゃいました」

「ベッドまで一緒に行ってからどうしたの？」

「私ができないと言うと、相手も理解して自分で出しました」

だが、美帆さんは電話を録音されていることに気付くと、一方的に切ってしまった。その後、美帆さんから〈説明させてほしい〉〈私にも責任がある〉〈何度も回避できる機会はありました〉〈まだ自分の中で整理できていない〉といったLINEが送られてきたが、阿部は「どうせ彼女は本当のことを話さないだろう」と無視していた。

「彼女が椎名先生を誘惑しただなんて……。彼女はおそらく本当のことを言ってないんじゃないか。いや、言えるわけがないんじゃないだろうか？」

椎名先生を敵に回したら、自分の歯科医師としてのキャリアを無にしてしまう。ということは、椎名先生が立場を利用して強引に迫ったに違いない。浮気なのに避妊具も使わないなんて、医者としてあまりにも無防備だ。だとすれば、やっぱり椎名先生がセックスを強要したのではないか。それに、彼女のことを信じたいという気持ちもあった。

阿部は再び弁護士と連絡を取り、事情を話したところ、「それでは刑事告訴するのは難しい。彼女が自分から家に上げていて、ベッドまで一緒に行って、そういう雰囲気になったことを認めているのであれば、強姦事件としては立件できない」ということだった。仮に強要があったとしても、最終的には金で解決することになるだろうと言われた。

「オレは金が欲しいわけじゃない。このままじゃ納得できない。こうなったら法を超えた手段で復讐してやろう。それには職場で襲うのが一番だ。ニュースにもなるだろうし、社会的制裁も加えられるだろう」

阿部はミリタリーショップでナイフホルダーを購入し、3本の刃物を用意した。

（諸岡 宏樹）