「てめえ、何てことしてくれたんだ！」

婚約したばかりの歯科医師の恋人を、年上の指導医に寝取られてしまった30歳男性。その怒りはおさまらず、復讐のためついには犯罪行為に手を染めてしまう……。復讐を果たした「犯人男性のその後」とは？ 2017（平成29）年に東京でおきた事件の結末をお届け。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



恋人を寝取った男に復讐するため…

そのうちの1本は2人がローストビーフを食べるのに使った牛刀だ。歯科医はマスクをつけて仕事する機会が多いので、それでも隠し切れない場所に傷をつけてやろうと、自宅からペティナイフも持ち出した。

事件当日、阿部は包丁3本を持って美帆さんと椎名さんの勤務先である大学病院に行き、トイレで白衣に着替えた。6階の診察室に上がると、椎名さんがパソコンに向かって作業をしていた。

「椎名先生……」

一声かけ、振り返った椎名さんを、阿部はいきなり牛刀で右脇腹を突き刺した。

「てめえ、何てことしてくれたんだ！」

阿部と椎名さんは椅子ごと床に倒れ込み、阿部は周囲の目も気にせず、椎名さんに馬乗りになって、顔面付近をペティナイフで執拗に刺しまくった。

「おい、もうやめろ、いい加減にしろ！」

他の男性医師が3人がかりで止めに入った。椎名さんは血まみれになり、そのまま外科に運ばれ、緊急手術を受けた。全治3週間の重傷だった。

阿部はそれ以上暴れることはなく、落ち着いた様子で警察の到着を待った。警察は殺人未遂の現行犯で阿部を逮捕した。

復讐を果たした男はその後…

「合法的な解決手段では、どっちみち金で解決されてしまう。殺意はなかった。一生残るような傷をつけてやろうと思った」

美帆さんは「椎名先生から私が関係を強要されたと勘違いし、私を守るために刺し、そこまで追い詰めてしまったかと思うと、心が痛んでいる」と話した。阿部は大学を除籍処分となり、目的を達成する代わりに婚約者を失い、医者になる夢も棒に振った。

美帆さんと椎名さんも職場に戻れなくなった。阿部は結果に満足しているだろうか。裁判所は「婚約者と関係を持った男性に憎しみを抱くのは理解できるが、過度な復讐と言うほかない」として、阿部に懲役7年の実刑判決を言い渡した。

（諸岡 宏樹）