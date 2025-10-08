俳優の木南晴夏さんが『MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP』のレセプションに登場しました。

【写真を見る】【木南晴夏】ときめく瞬間は「ピクニック」「シャボン玉を吹いたりします」





1994年にイタリアで誕生したラグジュアリーブランド「MARNI」。今回、伊勢丹新宿店本館1階で行われるPOP UPは、2025年秋冬コレクションで発表されたバックライン「チューリピア」の世界観を体感することができます。









木南さんはブラウンのジャケットに、茶色とブルーの2色が使われたタイトスカートと秋らしい配色の大人なコーディネートで登場。

今後取り入れたいファッションについて木南さんは、‟「MARNI」さんは、私服で沢山愛用しているけど、この秋はイエローやオレンジ明るい茶色や暖色を取り入れたい”と明かすと、“レザーアイテムにも挑戦したい”と意気込みを語りました。









ポップアップのテーマにちなみ「ときめく瞬間」について聞かれた木南さんは、‟最近、涼しくなってきて過ごしやすい気候になってきたので最近ピクニックが大好き。なんでもない瞬間にときめいている。公園が多くて、芝生にシートを敷いて、お弁当やパンを持って、シャボン玉を吹いてみたりそんなことをしています”と笑顔で語りました。









最後に木南さんは、‟今回、可愛らしい装飾でカバンがチューリップに見立てられていて、ここに来るだけで心がときめく空間になっているのでぜひ遊びに来てください”と呼びかけました。



