ユニクロのロンT「春秋に大活躍する素材感」「大人っぽい印象と小顔効果」1990円で買える“3つの傑作アイテム”
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロのロンT、どのアイテムを選ぶべきか？
今回はユニクロでリリースされているロンTをすべて買ってわかったオススメアイテムを3点紹介します。
これからの主力トップスとして間違いなく活躍するロンT。選び方を間違えると印象が悪いままこの秋冬を過ごすことになりかねないので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の3アイテムです。
・エアリズムコットンクルーネックTシャツ 1990円
・ソフトニットフリースクルーネックT 1990円
・ソフトニットフリースモックネックT 1990円
◆▼エアリズムコットンクルーネックTシャツ
まず紹介するのはエアリズムコットンクルーネックTシャツ。
こちらはユニクロUの定番アイテムです。デザインはシンプルでポケットがありません。
ネックはクルーネックで袖はリブ仕様。袖捲りや外気を遮断する機能性があります。
◆春秋に大活躍する素材感
裾にはスリットが入り、ドレープが出やすくなる特徴があります。
素材にはエアリズムコットンを採用。裏面は着心地抜群で快適なエアリズム。表地はコットンで天然素材の自然な風合いが出ているというダブルフェイス素材です。春秋に大活躍する素材感になっています。
シルエットは全体的に大きめなリラックスシルエット。相対的に着丈が短い形です。それによりトレンドライクなシルエットを構築しています。
◆▼ソフトニットフリースクルーネックT
次に紹介するのはソフトニットフリースクルーネックT。
こちらは先ほど紹介したエアリズムコットンクルーネックTシャツの秋冬バージョンといえるアイテムです。
サイドスリットや袖リブは同じ。クルーネックも同じディテールです。
◆非常に肌当たりがよく、着心地もバッチリ
シルエットも似ていて、リラックスフィットのシルエット。着丈が相対的に短く、トレンドを感じるシルエットになっています。
素材はやや厚手でふっくらしたニットライクなフリース生地。非常に肌当たりがよく、着心地もバッチリです。
エアリズムコットンクルーネックTシャツと比較すると保温性がかなり高いのが特徴。春は暖かさ的にも雰囲気的にも厳しいでしょう。
◆▼ソフトニットフリースモックネックT
最後に紹介するのはソフトニットフリースモックネックT。
先ほどのアイテムのネックをモックネックに変えたバージョンです。この手のハイネック系はフォーマル感と小顔効果が魅力。
シャツ襟と同じような効果で、大人っぽい印象と小顔効果により一枚でもサマになりやすいです。Tシャツやスウェットと比較して、シャツやタートルネックの方が大人っぽく感じるはず。
◆ロンTながらしっかりサマになる
また、高さのあるネックがすべていいわけではなく、きれいなネックを選ぶのもポイント。
目立つディテールだからこそ、寄れていたりすると逆にチープな印象を与えてしまいます。その点、こちらのモックネックは非常にきれいなフォルム。ロンTながらしっかりサマになるアイテムになっています。
保温性も今回、紹介するアイテムの中でも最も高めです。
◆ロンTをすべて買ってわかったオススメアイテム
今回、紹介したのは以下の3アイテムです。
・エアリズムコットンクルーネックTシャツ
・ソフトニットフリースクルーネックT
・ソフトニットフリースモックネックT
エアリズムコットンクルーネックTシャツは着用するだけで今っぽさも感じられるロンTを探している方にオススメ、ソフトニットフリースクルーネックTは秋冬のロンTを探している方にオススメ、ソフトニットフリースモックネックTは冬用のトップスとして大人っぽいロンTがほしい方にオススメです。
今回はユニクロでリリースされているロンTをすべて買ってわかったオススメアイテムを3点紹介しました。ここから他人と差をつけたい方は、ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。
【まとめ】
株式会社RePLAY代表取締役。ブランドやセレクトショップ、古着、ウェブメディアなどアパレルに関する多彩な事業を運営。ユーチューブ「まとめチャンネル」などでオシャレ初心者にもわかりやすいファッション情報を配信中！
