「家族は『そろそろだ』『なぜ1000点も取りたいの？』って」40歳C・ロナウドが明かした引退、ポルトガル代表への想い「可能なら代表だけでプレーしたい」
クリスティアーノ・ロナウドの熱い想いが溢れた。
40歳のスーパースターは、スポルティング、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリー、ユベントス、もう１度ユナイテッドと渡り歩き、現在はアル・ナスルに在籍。各国の名門クラブでゴールを量産し、数々のタイトルを獲得してきたが、代表は別格の存在であるようだ。
ポルトガル紙『Record』によれば、C・ロナウドは母国の授賞式でのスピーチで、次のように語った。
「僕は22年間、代表チームでプレーしてきた。それが僕の情熱を物語っていると思う。僕はよく、こう言うんだ。『もし可能なら、代表チームだけでプレーし、いかなるクラブでもプレーしないだろう』ってね。なぜなら、代表はフットボーラーのキャリアの頂点だからだ」
注目を集めているのは、何歳まで現役を続けるかだ。衰え知らずカリスマは、「家族は『そろそろ引退すべきだ』と言い、『900点以上も得点しているのに、なぜ1000点も得点したいの？』と尋ねてくる。だけど、僕の心の中ではそうは考えていない」と胸中を明かした。
「僕はまだ良い成果を上げ、クラブと代表チームに貢献している。なぜ続けないんだ？引退する時には、『全力を尽くした』と満足できると確信している。とにかく、その瞬間を楽しまないとね。プレーできる年数はあまり残っていないと分かっている。残された時間を最大限に楽しみたい」
あらゆる名誉を手にしてきたC・ロナウドだが、ワールドカップ制覇はまだ果たせていない。おそらく自身ラストチャンスとなる来夏の北中米大会で、愛するポルトガル代表を世界一のチームにできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
