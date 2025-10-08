「人生で1番短い」奈緒、ばっさりショートヘアを披露！ 「印象変わった！」「ショート美女やー」
俳優の奈緒さんは10月7日、自身のInstagramを更新。ベリーショートヘアにイメージチェンジしたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】奈緒のばっさりショートヘア姿
ファンからは「めちゃくちゃ短くなってる」「おっ、ビックリ」「印象変わった！」「ボーイッシュなのも、よく似合ってます」「ショート美女やー」「それでも結局かわいいとです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】奈緒のばっさりショートヘア姿
「ボーイッシュなのも、よく似合ってます」奈緒さんは「髪の毛が、人生で1番短いとです」とつづり、1枚のソロショットを投稿。耳が半分ほど出るくらいの長さまで、大胆に髪をカットしています。奈緒さんの顔の小ささが強調され、とてもお似合いです。
5日の投稿より髪が短くなった奈緒さん5日にはドラマ『塀の中の美容室』（WOWOW）のオフショットを公開していた奈緒さん。お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武さんとのツーショットもありますが、この時よりもさらに髪が短くなっている印象です。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)