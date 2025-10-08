「高級感がある」と思うスバルの車ランキング！ 2位「レガシィ アウトバック」を抑えた1位は？【2025年調査】
車の購入を検討する際、多くの人がメーカーごとの特徴やモデルを比較します。ブランドの信頼性やデザイン、走行性能、燃費、価格帯など、選択のポイントはさまざまです。
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「高級感がある」と思うスバルの車について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
2位：レガシィ アウトバック／65票2位は「レガシィ アウトバック」でした。スバルの上級モデルとして、その落ち着いた雰囲気に高級感を抱く声が集まりました。特に「重厚感」のあるデザインや、乗り心地の良さ、質感の高い内装が評価されています。都会にもアウトドアにも映える上品な佇まいが支持されているようです。
回答者からは「外観の重厚感と内装の上質さがバランス良く、高級車に匹敵する落ち着いた雰囲気を持っているため」（30代女性／秋田県）、「室内空間が広く、乗り心地やグレードの質感も高めだからです。また、上品で落ち着いた雰囲気だから。です」（30代女性／兵庫県）、「レガシーは、昔から高級感のあるイメージ」（30代女性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
1位：フォレスター／69票1位は「フォレスター」でした。SUVとしての力強いデザインに高級感があるとの声が多く集まりました。特に「ゴツさ」や「がっしり」とした佇まいの中に「上品さ」を感じると評価されています。街乗りからアウトドアまで、様々な場面で映える存在感が多くの支持を得たようです。
回答者からは「力強さを感じるデザインで、大きめの車体に上品さを感じます」（50代女性／広島県）、「ゴツさがあって高級感がある」（20代男性／大阪府）、「雰囲気がかっこよくて高級感を感じる」（30代男性／山口県）、「私はフォレスターがエレガントなSUVで好きです。形も角ばっていて主張があって大きくて高級感があると思います」（60代女性／北海道）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)