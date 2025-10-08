工藤静香、“約16年来の仲”絢香と仲良し2ショットで4時間ランチを報告「歌姫の大渋滞」「顔くっつけて可愛いです」
歌手の工藤静香（55）が7日、自身のインスタグラムを更新。歌手の絢香（37）との2ショットを公開した。
【写真】「顔くっつけて可愛いです」工藤静香＆絢香の仲良し2ショット
工藤は「初めて出会ったのは何歳の時だっけ？なんて話をしていて 笑笑笑笑」と書き出し、顔を寄せ合いほほ笑む2ショットを披露している。
2人が初めて出会ったのは、絢香が21歳のときだったことを明かし「色々な思いが溢れ、何だかうるうるしてしまったよ笑 久しぶりに会えて嬉しかったわ」と、出会ってから今も変わらず親交がある、仲むつまじい関係性を見せた。
絢香もインスタグラムをアップし「あっという間の4時間ランチ 良い時間だったなぁ」と、同じく2ショットを投稿しており、楽しい時間だったことがうかがえる。
この投稿にファンからは「鳥肌が立ちました 歌姫同士でツーショット 何て素敵なツーショットなんでしょう」「最高のツーショット」「顔くっつけて可愛いです」「歌姫の大渋滞」などのコメントが集まっていた。
【写真】「顔くっつけて可愛いです」工藤静香＆絢香の仲良し2ショット
工藤は「初めて出会ったのは何歳の時だっけ？なんて話をしていて 笑笑笑笑」と書き出し、顔を寄せ合いほほ笑む2ショットを披露している。
2人が初めて出会ったのは、絢香が21歳のときだったことを明かし「色々な思いが溢れ、何だかうるうるしてしまったよ笑 久しぶりに会えて嬉しかったわ」と、出会ってから今も変わらず親交がある、仲むつまじい関係性を見せた。
絢香もインスタグラムをアップし「あっという間の4時間ランチ 良い時間だったなぁ」と、同じく2ショットを投稿しており、楽しい時間だったことがうかがえる。
この投稿にファンからは「鳥肌が立ちました 歌姫同士でツーショット 何て素敵なツーショットなんでしょう」「最高のツーショット」「顔くっつけて可愛いです」「歌姫の大渋滞」などのコメントが集まっていた。