“紅白歌手”木山裕策に孫が誕生 孫娘抱っこの2ショット添え報告「おじいちゃんですね、僕も」
歌手の木山裕策（57）が7日、自身のインスタグラムを更新。「長男夫婦のところに、孫が生まれました!!とても元気な女の子です！」とうれしい報告をし、生まれたばかりの孫娘を抱っこしたほほ笑ましい2ショットを公開した。
【写真】「かわいい女の子の赤ちゃんですね」孫娘を抱っこし顔をほころばせる木山裕策
母子共に健康で「本当に安心しました」と木山。写真は、妻と一緒に会いに出かけた日に撮影されたもののようで、久しぶりという赤ちゃんの抱っこはかなり緊張したそうだ。
投稿では「おじいちゃんですね、僕も」と感慨深けにつづり、「沢山の幸せを本当にありがとうー」と感謝たっぷりに記した。
コメント欄には「ベビちゃん誕生おめでとうございます」「かわいい女の子の赤ちゃんですね」「孫ちゃんの成長、楽しみな時間が増えますね」「お孫さんの子守唄に、その素敵な歌声を届けて下さいね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
木山は、大阪府出身。日本テレビ系オーディション番組『歌スタ!!』より、2008年2月に1stシングル「home」でデビュー。家族愛を素朴かつ情感たっぷりにつづった歌詞と、ハートフルな歌声が大きな話題を呼んだ。同年10月にはミニアルバム『WAIT FOR YOU〜今の僕に出来る事〜』をリリース。また同年末の『第59回 NHK紅白歌合戦』への初出場も果たした。プライベートでは、4人の子を持つ父。
