「ア・リーグ・地区シリーズ、ヤンキース−ブルージェイズ」（７日、ニューヨーク）

５回戦制（３戦先勝）の第３戦が行われ、０勝２敗で後がないヤンキースは二塁を守るジャズ・チザム内野手が守備中にあくびをする様子が中継に映った。

１−２で迎えた三回のヤンキース守備。この回、ブルージェイズ先頭のシュナイダーに二塁打を許すと、これ以上リードを広げられないために続くゲレロを申告敬遠で歩かせて塁を埋めた。

１死後、バーショの左前への打球に左翼・ベリンジャーはスライディングキャッチを試みたが、グラブの土手に当てて捕れず（記録は左前適時打）、二塁走者が生還。この時、ベリンジャーは二塁のチザムに送球したが、二塁走者が三塁を回ったのに一瞬気づかず本塁返球が遅れてしまった。

ＮＨＫＢＳ中継で解説を務めた今中慎二氏は「全然前のランナー（二塁走者の動向）を気にしていなかった」と指摘したが、中継では、チザムが大きなあくびをしているところが映った。

その様子の動画はＦＯＸスポーツＭＬＢの公式Ｘ（旧ツイッター）にも投稿され、「ありえない。ジャズにいい印象はない」「彼をトレードに出せ」「あくびは生理的現象だから仕方ないけど隠さないと空気悪なるわな」などと非難の声が。３連敗なら今季終了のヤンキースだけに「彼は今晩、たっぷり寝る時間があるよ」と皮肉たっぷりのコメントもあった。

ヤンキースは一挙４点を失い、１−６とリードを広げられた。