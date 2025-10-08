ヤンキースのカルロス・ロドン投手（３２）が７日（日本時間８日）、本拠地ニューヨークでブルージェイズとの地区シリーズ第３戦に先発し、３回途中６安打６失点の大乱調でＫＯされた。

立ち上がりからストライクとボール球がハッキリと分かれ、初回一死無走者からシュナイダーに投じた外角高めのカットボールが「ボール」と判定されて不満顔。結局、四球で歩かせると続くゲレロに対して２ボールとカウントを悪くし、甘く入ったチェンジアップを豪快にスタンドまで運ばれた。

打線が直後の攻撃で１点を返したが、再び３回につかまった。二塁打と申告敬遠で一死一、二塁となり、バーショとクレメントの連打で２点を失って１―４となった。チームは地区Ｓで連敗を喫しており、あと１敗で終戦となる崖っぷち。なおも一死二、三塁のピンチの場面でもアーロン・ブーン監督（５２）は、マウンドを今季１８勝を挙げた左腕に託したが、サンタンダーに右前へ２点適時打を浴びて５点ビハインドとなった。

腰を上げたブーン監督は２番手にクルーズを送り、ロドンは降板。一連の流れ、試合を中継した「ＮＨＫ ＢＳ」で解説を務めた沢村賞投手・今中慎二氏（５４）は「ブーン監督もちょっと遅れましたね。４点目を取られたところで替えるかと思ったんですが」と指摘した。

重い５点となったが、打線が底力を発揮し、３回に２点を返し、４回にはジャッジに左翼ポールを直撃する今年のポストシーズン１号となる３ランが飛び出して同点。土壇場で名門球団の意地を見せている。