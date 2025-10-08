ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬¡Ö»Ù»ýÎ¨²¼¤²¤Æ¤ä¤ë¡×Æ°²è¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤ò»ØÆî¡Ö×ó°ÕÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¾ðÊó¤À¤È¡Ä¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£¸Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌäÂêÈ¯¸À²»À¼¤¬Æþ¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÆ°²è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«Á°¤Ëµ¼Ô¤é¤Î»¨ÃÌ²»À¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö»Ù»ýÎ¨²¼¤²¤Æ¤ä¤ë¡×¡Ö»Ù»ýÎ¨²¼¤²¤ë¼Ì¿¿¤·¤«½Ð¤µ¤Í¡¼¤¾¡×¤Ê¤É¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÒÅÄ»á¤Ï¡Ö¿·ÁíºÛ²ñ¸«¾ì¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß²»À¼¤¬Æþ¤Ã¤¿Æ°²è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô¤À¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤«¤±¤Ê¤¹¤«¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¹Í¤¨¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÊóÆ»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¡ØÃ¯¤«¤¬×ó°ÕÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¾ðÊó¡Ù¤À¤È°Õ¼±¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£