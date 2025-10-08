「TGC in あいち・なごや 2026」開催決定 “愛知県出身”生見愛瑠＆三代目JSB岩田剛典が記者発表会出席・第1弾出演者も解禁
【モデルプレス＝2025/10/08】『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）が、2⽉15⽇にIGアリーナにて開催決定。10月7日に記者発表会が行われ、愛知県出身の生見愛瑠と岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が登壇した。
【写真】生見愛瑠、スラリ二の腕輝くノースリワンピース姿
実に14年ぶりであり、TGC20周年を記念して開催される『TGC in あいち・なごや 2026』のテーマは“TSUMUGU：Design the Next”。尾州・三河・知多をはじめ、この地域で受け継がれてきた織物や染⾊の技術は、今も世界のデザイナーを魅了し続けている。20周年を迎えるTGCが、14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやへ。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、ファッション・カルチャー・テクノロジーが融合するかつてない共創体験を届け、地域の歴史と技術、若い世代の感性、そしてテクノロジーをひとつに紡ぐことで「地域から世界」へ未来をデザインする起点を築く。ファッションは⽂化であり、産業であり、表現であり、希望。それぞれの想いが交差するこの場所から、新たな物語が次の時代へとつながっていく。
記者発表会には、TGCを代表して愛知県出⾝でモデル・俳優の⽣⾒が、真っ⽩の華やかなワンピーススタイルで登場し、会場の視線を集めた。20周年を迎えたTGCの魅⼒について「TGCは東京だけでなく、地⽅でも開催していて、なかなか会えない⽅や⾃分が⾏かない場所にファッションショーで⾏けることが嬉しく、本当に⼤好きなイベントです。また、今回⾃分の地元で開催されるということで緊張もあるんですけど、たくさんの⽅にお会いできたら嬉しいです！」と語り、開催地である愛知県での思い出については「本当に名古屋のグルメが⼤好きで、東京でも名古屋の味噌だれを常備しているくらい、名古屋の濃い味が⼤好きで、今⽇も味噌カツを⾷べて帰りたいなと思っています」とトークした。
さらに、今回の開催テーマ“TSUMUGU：Design theNext”にかけて⽇々続けていることについては「基本SNSを⾒ているので、⾊んな情報や温かい⾔葉のリプライを⾒たり、新しいこと（⽣活の便利術など）を⽇々チェックしたりしています」と笑顔で話し、会場を温かいムードに包んだ。最後に『TGC in あいち・なごや 2026』出演に際して「今までTGCにたくさん出演させていただいていますが、愛知は初めてなので、どんな会場なんだろうという楽しみと、かっこいい姿を⾒せなきゃという緊張感が少しありますが、ステージを楽しみたいです！」と意気込みを語った。
続いて、同じく愛知県出⾝でソロアーティスト活動、俳優業、ブランドプロデュースなど、幅広く活躍中で、『TGC in あいち・なごや 2026』のクリエイティブアンバサダーに就任した岩⽥は、今回『TGC in あいち・なごや 2026』で⼿がけたキービジュアルの背景について「⾃⾝の絵のスタイルを活かしながら、TGCが持つ華やかさや次世代の皆様へのイマジネーション（夢や希望）を連想させるようなイメージで、⼤体2ヶ⽉ほどかけて完成させました」と語り、『TGC in あいち・なごや 2026』出演に際して、「改めてクリエイティブアンバサダーとしてTGCのお⼿伝いができることをとても光栄に思っております。そして、当⽇はライブパフォーマンスを予定している他、TGCのクリエイティブチームと連携しながら、⾃分ができることを精⼀杯やっていきたいなと思います。TGCは次世代の皆様に、夢や刺激といった様々なイマジネーションに溢れる環境だと思いますので、そこに⽴ち会えることをとても楽しみにしております！」と意気込んだ。
さらに、⽇本を代表するエンタメカンパニー2社が仕掛ける唯⼀無⼆の地⽅創⽣プロジェクト「W TOKYO×LDH JAPAN 地⽅創⽣プロジェクト（※）」が、当プロジェクト12都市⽬として『TGC in あいち・なごや 2026』に初上陸することが決定。記者発表会に、本プロジェクトのリーダー的存在でもあるEXILE TETSUYAが登壇し、プロジェクト実施に向けた想いを語った（以下、記者発表会でのコメント抜粋）。
「『W TOKYO×LDH JAPAN 地⽅創⽣プロジェクト』を始めてから約3年が経ち、僕⾃⾝がプロデュースするダンスワークショップショーは、今まで全国15箇所、約3万⼈以上の皆様と⼀緒に、SDGs ⽬標『3. すべての⼈に健康と福祉を』を推進してきました。このイベントの醍醐味は、ステージ前⽅にキッズエリアを設けており、親⼦で⼀緒に参加して楽しめたり、体を動かしたり、声を出したりできる点や、⼦どもたちにステージに⽴ってもらって、そこからの景⾊を楽しんでもらったりと、僕たちと地域の皆さんとの距離が近いことが魅⼒的だなと思っており、本イベント当⽇もそのようなステージになればなと、今から楽しみにしています。更に2026年は、LDHが6年に⼀度のお祭り『LDH PERFECT YEAR 2026』と題して、皆さんに喜んでいただけるような様々なエンタテインメントを準備しています。TGCの中でもWTOKYO様と⼀緒に、1年を通してLDH PERFECT YEARを盛り上げていただくようなステージを企画していますので、是⾮楽しみにしていてください！」。
あわせて、豪華出演者第1弾も解禁。ゲストモデルには、愛知県出⾝の⽣⾒やTGCを代表するモデルの⼀⼈池⽥美優に加え、なえなの、希空、本⽥紗来、MINAMI、ゆうちゃみ、⽶澤りあらの出演が決定。さらに、今回のキービジュアルを⼿がけた愛知県出⾝の岩⽥がメインアーティストとしても登場し、愛知・名古屋開催をより⼀層盛り上げる。（modelpress編集部）
イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）
開催⽇時：2026年2⽉15⽇（⽇） 開場12：00 開演14：00 終演19：00（予定）
会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁⽬4-1）
ゲストモデル：池⽥美優、加藤ナナ、川⼝ゆりな、さくら、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、生見愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50⾳順
メインアーティスト：岩⽥剛典 他 ※50⾳順
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他
【Not Sponsored 記事】
◆「TGC in あいち・なごや 2026」開催決定
実に14年ぶりであり、TGC20周年を記念して開催される『TGC in あいち・なごや 2026』のテーマは“TSUMUGU：Design the Next”。尾州・三河・知多をはじめ、この地域で受け継がれてきた織物や染⾊の技術は、今も世界のデザイナーを魅了し続けている。20周年を迎えるTGCが、14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやへ。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、ファッション・カルチャー・テクノロジーが融合するかつてない共創体験を届け、地域の歴史と技術、若い世代の感性、そしてテクノロジーをひとつに紡ぐことで「地域から世界」へ未来をデザインする起点を築く。ファッションは⽂化であり、産業であり、表現であり、希望。それぞれの想いが交差するこの場所から、新たな物語が次の時代へとつながっていく。
◆⽣⾒愛瑠＆岩田剛典、記者発表会に登壇
記者発表会には、TGCを代表して愛知県出⾝でモデル・俳優の⽣⾒が、真っ⽩の華やかなワンピーススタイルで登場し、会場の視線を集めた。20周年を迎えたTGCの魅⼒について「TGCは東京だけでなく、地⽅でも開催していて、なかなか会えない⽅や⾃分が⾏かない場所にファッションショーで⾏けることが嬉しく、本当に⼤好きなイベントです。また、今回⾃分の地元で開催されるということで緊張もあるんですけど、たくさんの⽅にお会いできたら嬉しいです！」と語り、開催地である愛知県での思い出については「本当に名古屋のグルメが⼤好きで、東京でも名古屋の味噌だれを常備しているくらい、名古屋の濃い味が⼤好きで、今⽇も味噌カツを⾷べて帰りたいなと思っています」とトークした。
さらに、今回の開催テーマ“TSUMUGU：Design theNext”にかけて⽇々続けていることについては「基本SNSを⾒ているので、⾊んな情報や温かい⾔葉のリプライを⾒たり、新しいこと（⽣活の便利術など）を⽇々チェックしたりしています」と笑顔で話し、会場を温かいムードに包んだ。最後に『TGC in あいち・なごや 2026』出演に際して「今までTGCにたくさん出演させていただいていますが、愛知は初めてなので、どんな会場なんだろうという楽しみと、かっこいい姿を⾒せなきゃという緊張感が少しありますが、ステージを楽しみたいです！」と意気込みを語った。
続いて、同じく愛知県出⾝でソロアーティスト活動、俳優業、ブランドプロデュースなど、幅広く活躍中で、『TGC in あいち・なごや 2026』のクリエイティブアンバサダーに就任した岩⽥は、今回『TGC in あいち・なごや 2026』で⼿がけたキービジュアルの背景について「⾃⾝の絵のスタイルを活かしながら、TGCが持つ華やかさや次世代の皆様へのイマジネーション（夢や希望）を連想させるようなイメージで、⼤体2ヶ⽉ほどかけて完成させました」と語り、『TGC in あいち・なごや 2026』出演に際して、「改めてクリエイティブアンバサダーとしてTGCのお⼿伝いができることをとても光栄に思っております。そして、当⽇はライブパフォーマンスを予定している他、TGCのクリエイティブチームと連携しながら、⾃分ができることを精⼀杯やっていきたいなと思います。TGCは次世代の皆様に、夢や刺激といった様々なイマジネーションに溢れる環境だと思いますので、そこに⽴ち会えることをとても楽しみにしております！」と意気込んだ。
◆「W TOKYO×LDH JAPAN 地⽅創⽣プロジェクト」TGC in あいち・なごや 2026に初上陸
さらに、⽇本を代表するエンタメカンパニー2社が仕掛ける唯⼀無⼆の地⽅創⽣プロジェクト「W TOKYO×LDH JAPAN 地⽅創⽣プロジェクト（※）」が、当プロジェクト12都市⽬として『TGC in あいち・なごや 2026』に初上陸することが決定。記者発表会に、本プロジェクトのリーダー的存在でもあるEXILE TETSUYAが登壇し、プロジェクト実施に向けた想いを語った（以下、記者発表会でのコメント抜粋）。
「『W TOKYO×LDH JAPAN 地⽅創⽣プロジェクト』を始めてから約3年が経ち、僕⾃⾝がプロデュースするダンスワークショップショーは、今まで全国15箇所、約3万⼈以上の皆様と⼀緒に、SDGs ⽬標『3. すべての⼈に健康と福祉を』を推進してきました。このイベントの醍醐味は、ステージ前⽅にキッズエリアを設けており、親⼦で⼀緒に参加して楽しめたり、体を動かしたり、声を出したりできる点や、⼦どもたちにステージに⽴ってもらって、そこからの景⾊を楽しんでもらったりと、僕たちと地域の皆さんとの距離が近いことが魅⼒的だなと思っており、本イベント当⽇もそのようなステージになればなと、今から楽しみにしています。更に2026年は、LDHが6年に⼀度のお祭り『LDH PERFECT YEAR 2026』と題して、皆さんに喜んでいただけるような様々なエンタテインメントを準備しています。TGCの中でもWTOKYO様と⼀緒に、1年を通してLDH PERFECT YEARを盛り上げていただくようなステージを企画していますので、是⾮楽しみにしていてください！」。
◆池⽥美優・希空・ゆうちゃみら出演者第1弾解禁
あわせて、豪華出演者第1弾も解禁。ゲストモデルには、愛知県出⾝の⽣⾒やTGCを代表するモデルの⼀⼈池⽥美優に加え、なえなの、希空、本⽥紗来、MINAMI、ゆうちゃみ、⽶澤りあらの出演が決定。さらに、今回のキービジュアルを⼿がけた愛知県出⾝の岩⽥がメインアーティストとしても登場し、愛知・名古屋開催をより⼀層盛り上げる。（modelpress編集部）
◆「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」開催概要
イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）
開催⽇時：2026年2⽉15⽇（⽇） 開場12：00 開演14：00 終演19：00（予定）
会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁⽬4-1）
ゲストモデル：池⽥美優、加藤ナナ、川⼝ゆりな、さくら、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、生見愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50⾳順
メインアーティスト：岩⽥剛典 他 ※50⾳順
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他
【Not Sponsored 記事】