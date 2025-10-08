HYDEからの楽曲提供も！TOMORROW X TOGETHER、日本AL『Starkissed』トラックリスト公開

TOMORROW X TOGETHERが、日本3rdアルバム『Starkissed』のトラックリストを公開した。

10月7日、TOMORROW X TOGETHERは公式SNSを通じて日本3rdアルバム『Starkissed』のトラックリストを公開した。全収録曲のタイトルがベールを脱ぐと共に、ビッグアーティストからの楽曲提供も明らかになった。

公開されたトラックリストによると、『Starkissed』には、タイトル曲『Can't Stop』、『Where Do You Go?』、『SSS (Sending Secret Signals)』の日本オリジナル新曲3曲が収録されている。中でも『SSS (Sending Secret Signals)』は、日本を代表するロックバンドL'Arc〜en〜Cielのボーカルで、ソロアーティストとしても世界で活躍しているHYDEによる楽曲提供であることが明らかになり、注目度が急上昇している。

トラックリストに先立ち、3曲のトラックサンプラーも公開された。宇宙に浮かぶ星のような球体が開いて楽曲が流れるトラックサンプラーは、楽曲の世界観が垣間見えるビジュアルと、それぞれの楽曲への想像を掻き立てるサウンドでファンを楽しませた。5日に公開された『SSS (Sending Secret Signals)』のトラックサンプラーにはHYDEのシンボルマークが登場していたことから、公開と同時に早くも話題となっていた。

アルバムの全貌が明らかになるとともに、注目度がさらに高まっている日本3rdアルバム『Starkissed』は、10月22日にリリースされる。これに先立ち20日には、タイトル曲『Can't Stop』のMVが公開され、各種音楽配信サイトを通じて全曲音源が配信される予定だ。

（記事提供＝OSEN）