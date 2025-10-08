『ビジョンeスカイ』をワールドプレミア

10月8日、スズキは10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される『ジャパンモビリティショー2025』の出品概要を発表した。

【画像】スズキがジャパンモビリティショー2025の出品概要を発表！4輪に特化して紹介 全80枚

出展テーマは、今年2月の新中期計画で発表したコーポレートスローガン『By Your Side』で、出展物ひとつひとつにテーマが体感できるブース展示や演出が施される。スズキでは4輪、2輪、電動小型モビリティ、船外機などを出展するが、ここでは4輪に特化して紹介していこう。



スズキ・ビジョンeスカイ スズキ

4輪では、参考出品車が2台、市販車（予定含む）が4台、その他が2台の計8台を出品。その中でも最も注目されるのが、ワールドプレミアの参考出品車『ビジョンeスカイ』だろう。

日々の通勤や買い物、休日のちょっとした遠出など、軽自動車を『生活の足』として愛用するユーザーの毎日に寄り添うEVとして2026年度内の量産化を目指すコンセプトモデルだ。スズキは明言してはいないが、次期ワゴンRの可能性もある。

全長3995mm、全幅1475mm、全高1625mmというトールワゴンスタイルで、航続距離は270km以上（数値は、いずれも参考値）。

デザインはスズキらしい、ユニークでシンプル、そして前向きで明るい気持ちになれるもの。3本ラインの特徴的な灯火類や軽快なフローティングルーフ、色分けされた浮島Cピラーなどが同社らしさを感じさせてくれる。

インテリアは、フローティングタイプのインパネやセンターコンソール、インパネトレーとモニターが繋がったアイコニックな造形と、明るく開放感があり、シートのファブリックやフロアマットなどにサステナブルな素材を積極的に活用している。

このビジョンeスカイ、EVの軽自動車とされているが、次期ワゴンRもEVになるのか？ ICE版も存在するのか？ まずは会場でビジョンeスカイをじっくり見ながら、次期ワゴンRを想像してみたい。

2025年度中に発売予定のBEV商用軽バン

もう1台の参考出品車は、商用軽バンの電気自動車『eエブリイ・コンセプト』。これは以前から発表されている、スズキ/ダイハツ/トヨタの3社が共同開発している、毎日の『はたらく』に寄り添うBEV商用軽バンだ。

全長3995mm、全幅1475mm、全高1890mm、航続距離は200km。車体はダイハツ主導で製作されるが、フロントバンパーはeエブリイ専用デザインとなっている。



スズキeエブリイ・コンセプト スズキ

カーボンニュートラルの実現を目指す法人に向けて、軽バンの使い良さはそのままに、たくさん荷物を積んでもEVらしい力強い加速や振動の少ない静かな走りを実現することで普及を目指すという。また、非常時には『動く蓄電池』として外部に電気を供給することもできる。

法人向け車両管理サービスの『スズキ・フリート』にも対応するなど、社有車管理のDX（デジタルトランスフォーメーション）化も可能だ。スズキでは2025年度中に商用版を、2026年度中に乗用版の発売を予定している。

『スイスポ』はまだ出てこない？

4輪技術展示車としては、『フロンクスFFVコンセプト』を出展。FFVとはフレックス・フュエル・ビークルの略で、バイオエタノール燃料を活用することでガソリン使用時より二酸化炭素排出量を削減するという。

そのほか市販車では、新発売のBEV『eビターラ』、ビッグマイチェンされた『クロスビー』をはじめ、『ジムニー・ノマド』や『スペーシア』を展示予定。インド市場向けの『ビクトリスCNG/CBG仕様』やオンデマンド交通システム『グライドウェイズ（Glydways）』も参考出品される。



スズキ・フロンクスFFVコンセプト スズキ

例年に比べると4輪の参考出品車が少ないのが少々残念なところ。スズキのファンとしては「そろそろ新型スイフトスポーツが出るのでは？」と思われていた人も多いかもしれない。残念ながら現段階では「サプライズ出展車はない」とスズキではアナウンスしている。

もっとも、現行型スイフトスポーツの受注期間は2026年3月末までということもあり、新型の登場は早くても2026年度内だろうか。ブース内での人気集中などを鑑みて、出展しないということも考えられる。次期『スイスポ』を心待ちにしているファンは、もうしばらくは待たされることになりそうだ。