育児で追い詰められた妻が、SOSを出した相手は…夫ではなく“あの人”だった｜助産師と不倫した夫の末路♯22【ママリ】
まいは、課長に付き添ってもらい、病院に行くことができました。改めて、課長に謝罪をしますが、課長からかけられた優しい言葉に、思わず涙があふれてきて…。
©︎ponko008
©︎ponko008
申し訳なさそうに頭を下げる、まい…。一体、何があったのでしょうか。
©︎ponko008
©︎ponko008
タイミングよく、自宅を訪ねてきた課長にお願いし、病院まで一緒に行ってもらったようですね。
©︎ponko008
©︎ponko008
休日出勤の帰りだった、課長。ついでに、まいのお見舞いに、自宅を訪ねてくれたそうです。まいは突然の訪問におどろいたでしょうが、とてもいいタイミングでしたね。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいからの連絡で、「産後うつ」を心配したという課長…。まいは、課長の心遣いに思わず涙を流してしまいます。
©︎ponko008
「迷惑をかけない人なんかいない」と、まいに言葉をかける、課長…。あたたかい人柄が伝わりますね。
育児中は子ども中心の生活の中で、孤独を感じる場面も少なくはありません。そんな時、弱音を吐ける場所や支えてくれる人の存在はとても大切ですよね。もし、身近に子育てをしている人がいて、孤独を感じているのであれば、課長のようなあたたかい言葉をかけられたらいいですね。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）