育児で追い詰められた妻が、SOSを出した相手は…夫ではなく“あの人”だった｜助産師と不倫した夫の末路♯22【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第22話をごらんください。

まいは、課長に付き添ってもらい、病院に行くことができました。改めて、課長に謝罪をしますが、課長からかけられた優しい言葉に、思わず涙があふれてきて…。

申し訳なさそうに頭を下げる、まい…。一体、何があったのでしょうか。

タイミングよく、自宅を訪ねてきた課長にお願いし、病院まで一緒に行ってもらったようですね。

休日出勤の帰りだった、課長。ついでに、まいのお見舞いに、自宅を訪ねてくれたそうです。まいは突然の訪問におどろいたでしょうが、とてもいいタイミングでしたね。

まいからの連絡で、「産後うつ」を心配したという課長…。まいは、課長の心遣いに思わず涙を流してしまいます。

「迷惑をかけない人なんかいない」と、まいに言葉をかける、課長…。あたたかい人柄が伝わりますね。



育児中は子ども中心の生活の中で、孤独を感じる場面も少なくはありません。そんな時、弱音を吐ける場所や支えてくれる人の存在はとても大切ですよね。もし、身近に子育てをしている人がいて、孤独を感じているのであれば、課長のようなあたたかい言葉をかけられたらいいですね。

「迷惑をかけない人なんかいない」

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

