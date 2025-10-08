¥Ù¥ó¥Ä¤ËBMW¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ä¤¤¤Þ¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¡×¤¬¥¢¥Ä¤¤!? ¥ê¥»¡¼¥ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÍ¢Æþ¼Ö7Áª¡Ú·î1¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëYouTuber¤¬¸·Áª¡Û
Í¢Æþ¼Ö¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁö¤ê¡¢µ¡Ç½¡¢¹äÀ¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¹ñ»º¼Ö¤È°Û¤Ê¤ëµ¬³Ê¤ä¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Í¢Æþ¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö³°¼Ö¡á¥ê¥»¡¼¥ë°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡È¼Ö¼ï¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡É¤½¤³¤Þ¤Ç¶²¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢·î¤Ë1²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸½ºß20Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤ÎÃø½ñ¡ØÂ»¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇã¤¤Êý¡×ÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢É®¼Ô¤¬ÆÃ¤Ë¤¹¤¹¤á¤ëÍ¢Æþ¼Ö7Áª¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í¢Æþ¼Ö¤Ï¥ê¥»¡¼¥ë¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡©
ºÇ¸å¤ËÍ¢Æþ¼Ö¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¹ñ»º¼Ö¤Û¤É¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ê¤É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ï°ì¸«µÒ¤¬Çã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥»¡¼¥ë¤È¥Ê¥Ó¤ÎÀÇ½¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Í¢Æþ¼Ö¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ö¤¬ÆÃ¤ËÌÌÇò¤¯¡¢¥×¥¸¥ç¡¼208¤ä¥ë¥Î¡¼¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤Ê¤É¤ÏÆâ³°Áõ¤Î¼Á´¶¤âÁö¤ê¤â¡¢¹ñ»º¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¤Î¡Öe¡¾TECH HYBRID¡×¤Ï¡¢Í¢Æþ¼Ö¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢F1Í³Íè¤Î¥É¥Ã¥°¥¯¥é¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â¶Å¤Ã¤¿ºî¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áö¤ê¤Î¼Á¤âÇ³Èñ¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢°Ê¹ß¤Î¥ë¥Î¡¼¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥É¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ñ»º¼Ö¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÉÔ¼«Í³¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥¸¥ç¡¼¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¢DS¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ö¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¡£´è¤Ê¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤µ¤¨ÌÜ¤òâÔ¤ì¤Ð¡¢Æâ³°Áõ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤·¡¢Áö¤ê¤âÄË²÷¤À¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Àè¤Ëµó¤²¤¿¥×¥¸¥ç¡¼208¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿308¤ä408¡¢DS4¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¢Æþ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¥ê¥»¡¼¥ë¤âÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬JEEP¤Î¥é¥ó¥°¥é¡¼¤Ç¤¹¡£·³ÍÑ¼Ö¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Á¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥¿¥Õ¤Ê³°Áõ¤Ï³¹Ãæ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Ó¤ä±¿Å¾»Ù±ç¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ê¤É¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÊâÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµá¤á¤Ê¤¤Êý¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÍ¢Æþ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë»ä¤¬¿ä¤·¤¿¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
BMW¡¡X1
Í¢Æþ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¶á»ä¤¬ÆÃ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬BMW¤Ç¤¹¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥£¤ä¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏBMW¤ò4Âæ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î2Âæ¤¬¤³¤ÎX1¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿X1¤Ï¡¢Åö½é¤Ï2.0L¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¡Ö20i¡×¤È¡¢2.0L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡Ö20d¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö20i¡×¤òÀè¤ËÇã¤¤¡¢¤½¤Î¸å¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Î¡Ö20d¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÎÉ¤¯¡¢Ç³Èñ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Î¥Í¥¬¤Ç¤¢¤ë¥¬¥é¥¬¥é²»¤ä¿¶Æ°¤¬¤Û¤Ü¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¾å¼Á¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¤äMAZDA CX-60¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ç¤Ï¥¬¥é¥¬¥é²»¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë´¶¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áö¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢º¸Â¦¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È10ÉÃ´Ö»È¤¨¤ëBoost¥â¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Áö¤ê¤ÎÌ£ÊÑ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4,500mm¡ßÁ´Éý1,835mm¡ßÁ´¹â1,645mm¤È¡¢MAZDACX-5¤ä¥Û¥ó¥À¤ÎZR-V¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¥«¡¼¥Ö¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ê¥Ó.¥á¡¼¥¿¡¼¼þ¤ê¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¡Ë¤¬³Æ½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢Ìë´Ö¤â¥à¡¼¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£ÀË¤·¤à¤é¤¯¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤äIC¤äSA¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Í¥ëÉ½¼¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¥Ê¥Ó¤¯¤é¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾»Ù±ç¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç60km¡¿h°Ê²¼¤Ç¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¤¬¤Ç¤¤ëAssist Plus ¤Þ¤Ç´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¢Æþ¼Ö¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢BMW¤ÎÀè¿ÊÀ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢»ä¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2.0L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡ÖxDrive 20d M SPORT¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
BMW¡¡X3
¼¡¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤â¤Þ¤¿BMW¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿··¿X3¤Ç¤¹¡£²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢»ä¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë1Âæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿BMW¿··¿X3¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï2.0L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡ÖxDrive 20d M SPORT¡×¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¤Ê¤É¤Î±¿Å¾»Ù±ç¤âÅöÁ³ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤ëÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤Æµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
MINI¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó
Æ±¤¸BMW¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿MINI¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤Æµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
MINI¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇMINI¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿SUV¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎMINI¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤òµ¡¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Î¸Æ¾Î¤Ç¤¢¤ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4,445mm¡ßÁ´Éý1,845mm¡ßÁ´¹â1,645¡Á1,660mm¤È¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶¦Í¤¹¤ëBMW¤ÎX1¤È¶á¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤äMINI¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤à¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÏX1°Ê¾å¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆâÁõ¤Ï¥Ó¡¼¥¬¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¹çÀ®Èé³×¤ä¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óÊý¼°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¿§¤È·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎMINI¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥á¡¼¥¿¡¼¥ì¥¹¤ÎÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ëÅê±Æ¼°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÎÌ¤ä»ëÅÀ°ÜÆ°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´·¤ì¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
MINI¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢1.5L¥¬¥½¥ê¥ó¡¢2.0L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡¢2.0L¥¬¥½¥ê¥ó¡¢BEV¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï»ä¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥Á¥å¡¼¥ó¤Î2.0L¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖMINI JCW COUNTRYMANALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
JCW¤ÈÎ¬¤µ¤ì¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëBMWX1¤ÎM35i¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ317PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯400Nm¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢M35i¤è¤ê¤â100Ëü±ß°Ê¾å°Â¤¤¥×¥é¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ê¥»¡¼¥ë¤âMINI¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ¢Æþ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤âÁö¤ê¤â¼Á´¶¤âÎÉ¤¤¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î1Âæ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
MINI¥¯¡¼¥Ñ¡¼
Àè¤Û¤É¤Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥óÆ±ÍÍ¡¢2024Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Þ¤¨¤¿MINI¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
MINI¤È¸À¤¨¤Ð3¥É¥¢¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎMINI¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£3¥É¥¢¤ËÃÙ¤ì¤Æ5¥É¥¢¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ5¥É¥¢¤òÁª¤Ð¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5L¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¤È¡¢2.0L¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¡¢BEV¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÏÀèÂå¤«¤é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤â¥¥ã¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢BEV¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¤ÈBEV¤Î²Á³Êº¹¤Ï66Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êä½õ¶â¤¬Æþ¤ë¤È²Á³Ê¤ÏµÕÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MINI¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¤Î±¿Å¾»Ù±ç¤¬¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï360ÅÙ¥«¥á¥é¤ÎÀßÄê¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬BEV¤Î¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖSE¡×¤Ç¤¹¡£
ºòº£Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëBEV¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î1Âæ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï54.2kWh¤È¥Æ¥¹¥é¥â¥Ç¥ë3¤ÎRWD¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç446Ò¤È¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹µ÷Î¥¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¤³¤½¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î±¿Å¾»Ù±ç¤ä°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤è¤ê²Á³Ê¤¬531Ëü±ß¡Ê²¼°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖE¡×¤Ê¤é463Ëü±ß¤«¤é¡Ë¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎBEV¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°Â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËMINI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇã¼è³ÛÊÝ¾Ú¥¿¥¤¥×¤Î»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢»Ä²ÁÎ¨¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢BEV¤Ç¤âÇã¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼
¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤â»ä¤¬3²óÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥Õ¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï3¥É¥¢¤Î¡Ö90¡×¡¢5¥É¥¢¤Î¡Ö110¡×¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¤Î¡Ö130¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2.0L¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¡¢3.0LÄ¾Îó6µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢5.0L¥¬¥½¥ê¥óV8¥¿¡¼¥Ü¡¢4.4L¥¬¥½¥ê¥óV8¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¤É¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤âÁö¤ê¤Î¾å¼Á¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤ÎÄ¾Îó6µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É²»¤â¿¶Æ°¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤âÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò»î¾è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀèÂå¤Þ¤Ç¤Î¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥ß¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¾èÍÑ¼ÖÅª¤Ê¹½Â¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤ÏÀèÂå¤Î3ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°Ï©ÁöÇËÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÀÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËºÇÂçÅÏ²Ï¿¼ÅÙ¤Ï90cm¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡Ê¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300¤Ç¤Ï70cm¡Ë¡£
·çÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï±¿Å¾»Ù±ç·Ï¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥ó¥¡¼¥×¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãó¼Ö»þ¤ÎÀÅ»ßÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¹ñ»º¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ï°ìÈÖÈÆÍÑÀ¤¬¤¢¤ë¡Ö110¡×¤¬ÌµÆñ¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬3.0LÄ¾Îó6µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼X¡×¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤â¤À¤¤¤ÖÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼X¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ê¥»¡¼¥ë¤âÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¡¢2.0L¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ê¥»¡¼¥ë¤¬°²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¡¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1Âæ¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢»ä¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¥¢¥¬¥ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿1Âæ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖLess is more¡×¤È¤¤¤¦°ú¤»»¤ÎÈþ³Ø¤Îµæ¶Ë·Á¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢±úÆÌ¤ò¶ËÎÏÇÓ¤·¤¿ÌÌ¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÌ©ÅÙ´¶¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤ÊÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÁõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼Á´¶¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¹ñ»º¼Ö¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£13.7¥¤¥ó¥Á¤È¤¤¤¦ºÇÂçµé¤Î¥á¡¼¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¡¢13.1¥¤¥ó¥Á¤Î¶ÊÌÌ¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¥é¥¹¤Î¥Ê¥Ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢Á°¸åÀÊ¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢Ê¸¶ç¤ÎÉÕ¤±¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¼Á´¶¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼X°Ê¾å¡£
±¿Å¾»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥ó¥¡¼¥×¥¢¥·¥¹¥È¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÂ®¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤âÆ±Åù¤ÎÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂçÅÏ²Ï¿¼ÅÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤â90cm¤ò³ÎÊÝ¡£¡Öº½Çù¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤ÎÄïÊ¬¤À¤±¤Ë¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤â¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤â¹â¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥»¡¼¥ë¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¹âµéSUV¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç¤â¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤ÏÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖHSE¡×°Ê¾å¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¡GLB
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤«¤é¤ÏSUV¤ÎGLB¤ò¿ä¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2020Ç¯¤È¤¹¤Ç¤Ë5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¥¬¥é¥ó¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊÎÏ¤ÏÌ¤¤À¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4,640¡Á4,660mm¡ßÁ´Éý1,835¡Á1,845mm¡ßÁ´¹â1,670¡Á1,700mm¤È¡¢Á´Éý¤¬1,850mm¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ»º¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤è¤ê¤âÆüËÜ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º3Îó¥·¡¼¥È¤âÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÎóÌÜ.3ÎóÌÜ¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï½¨°ï¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é²Á³Ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥»¡¼¥ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤â2020Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ1Ç¯½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì²áÇ®¤â¤¢¤ê¡¢Çã¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê¤â¹â¤¯Çä¤ì¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¥°¥ì¡¼¥É¤Ï2.0L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGLB200d¡×¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¥°¥ì¡¼¥É¤ÈAMG¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥ê¥»¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢AMG¥é¥¤¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
Í¢Æþ¼Ö¤Ç1Âæ¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ËA5¤äA6¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Æ¥£¥°¥¢¥ó¤¬2024Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À»î¾è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Çº£²ó¤ÏÉ¾²Á¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ç¤ÏG¥¯¥é¥¹¤Ê¤É¤Ï¥ê¥»¡¼¥ë¤âºÇ¹â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹ØÆþµ¡²ñ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁª½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿··¿E¥¯¥é¥¹¤â¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¢Æþ¼Ö¤«¤Ä¥»¥À¥ó¤È¤Ê¤ë¤È¥ê¥»¡¼¥ëÅª¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÏÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¤´Ìµº»ÂÁ¤À¤Ã¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ä¥¢¥¦¥Ç¥£¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í¢Æþ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬1Âæ¤òÁª¤ó¤Ç¾è¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¿ÍÀ¸¥¢¥¬¥ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ»ä¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë1Ç¯°Ê¾å½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¾¯¤·¼êº¢¤Ê²Á³Ê´¶¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢BMW¤ÎX1¤ÏÁö¤ê.ÆâÁõ.ÁõÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ñÀÒÈ¯¹Ô»þÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥½¥¯Tube
¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¿¥Ö¥í¥°´ÉÍý¿Í