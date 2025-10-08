¤Î¤ó¡¢¡ÈÊì¡É¤È¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö2¿Í¤È¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ç±ü´Ó·°¤È¿Æ»ÒÌò
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Î¤ó¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡Ê9·î29Æü¤è¤êËè½µ·îÍË¡¡¸å8¡§00ÇÛ¿®¡¿Á´8ÏÃ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦±ü´Ó·°¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2¿Í¤È¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÈÊì¡É±ü´Ó·°¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÈôÄ»¤ò¡¢±ü´Ó¤ÏÈôÄ»¤ÎÊì¡¦·Ë»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Âè2ÏÃ¤ÎÇÛ¿®Æü¡£¤Î¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¥ó¥°2ÏÃ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©Æ£Æ²¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤¥é¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈôÄ»¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë±ü´Ó·°¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ç¿´¤òÌþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½¾ìÎ¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡ÈÊì¡É±ü´Ó¤ÈÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Êì»Ò¤ÎÌòÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¤Û¤Û¾Ð¤ß¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï»£±ÆÃæ¡¢±ü´Ó¤µ¤ó¤È»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡Ö±ü´Ó¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢2¿Í¤È¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö»ä¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±ü´Ó¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤â°Â¤é¤°¤·¡¢ÆÞ¤ê¶õ¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ÖÌÀ¤ë¤¤¸÷¤â¡¢´õË¾¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¢ö¡×¡Öº£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬±×¡¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2¿Í¤È¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÈÊì¡É±ü´Ó·°¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Âè2ÏÃ¤ÎÇÛ¿®Æü¡£¤Î¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¥ó¥°2ÏÃ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©Æ£Æ²¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤¥é¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈôÄ»¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë±ü´Ó·°¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ç¿´¤òÌþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½¾ìÎ¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡ÈÊì¡É±ü´Ó¤ÈÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Êì»Ò¤ÎÌòÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¤Û¤Û¾Ð¤ß¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï»£±ÆÃæ¡¢±ü´Ó¤µ¤ó¤È»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡Ö±ü´Ó¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢2¿Í¤È¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö»ä¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±ü´Ó¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤â°Â¤é¤°¤·¡¢ÆÞ¤ê¶õ¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ÖÌÀ¤ë¤¤¸÷¤â¡¢´õË¾¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¢ö¡×¡Öº£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬±×¡¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£