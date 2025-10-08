お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹が７日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」にゲスト出演。東京・小岩で伝説を残した超大物芸人の名前を明かした。

飯尾が全国のレトロな喫茶店を訪れるＢＳテレ東のバラエティー番組「飯尾和樹のずん喫茶」が、ＢＳテレ東開局２５周年を記念して番組初のゴールデンＳＰとして１２日に放送される。

東京・小岩からスタートするロケの超大物ゲストが明石家さんま。飯尾は「小岩にねえ、さんまさんゆかりがあるんですよ。知りません？１９歳のときに１回、駆け落ちしてるんですよね」と、さんまと小岩との縁について切り出すと、伊集院が「あっ、聞いたことある！もうお笑いの仕事はいいやって、関西から。女の人とお笑いで、女の人選んだっていう」と反応した。

飯尾は「彼女を選んで半年間。そこの喫茶店をまあ大人気店にしたっていう。面白いウェイターさんがいるっていうんで。夜１２時に終わる喫茶店で、蛍の光が流れてくるときに、さんまさんがちょっとトーク始めるらしいんですよ、ご挨拶で。『きょうもありがとうございました、ホンマ』とか言う。それを聞きたくてみんな１２時までいた。笑って帰るっていう」とアルバイト先の喫茶店を超人気店に変えたさんまの伝説を説明。「すごくないですか？何やってもうまくやる人なんだなあと思って」と若き日のさんまに驚愕していた。