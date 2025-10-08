7日、都内で行われたキリンビールの新ブランド「キリングッドエール」発表会に、綾瀬はるか（40）、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波（25）、鈴木亮平（42）が登壇した。

【映像】Mrs. GREEN APPLEの楽曲に合わせて踊る綾瀬はるか

発表会では、Mrs. GREEN APPLEが書き下ろした楽曲の感想を語る場面で、綾瀬がトークの段取りを忘れてしまうというハプニングが起きた。

鈴木「綾瀬さんから言うってさっき打ち合わせしたじゃないですか」

綾瀬「いやいやいや、（CMの撮影現場は）楽しかったよね、すごく」

鈴木「めちゃくちゃ楽しかったですよね。200人ぐらい集まって」

綾瀬「曲が最高だから本当にみんなで歌って、飲んで、すっごい楽しかったです」

そんな撮影について、今回初めてお酒のCMに出演したという浜辺は次のように振り返った。

浜辺「どうやったらいいんだろうって、すっごく分からなくて。前日から、どうしよう どうしようと思ってたんですけど。みなさんがいらっしゃって乾杯できると、一気に緩んで、すっごい楽しかったです。何回も撮影で乾杯ができて。普段だと、そんなできるものじゃない。グラスを合わせる度に、すごくハッピーな気持ちになりました」

（『ABEMA Morning』より）