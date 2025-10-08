【台風情報】今後は ″ダブル台風″ になる可能性...日本の南に新たな ″台風のたまご″ 発生 台風に発達後は日本列島に接近の可能性も 台風22号(ハーロン)のこのあとの勢力と進路は？ 今後の全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2025年10月8日10時30分発表
8日9時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯17度40分 (17.7度)
東経138度25分 (138.4度)
進行方向、速さ 西北西 35 km/h (20 kt)
中心気圧 1006 hPa
最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
8日21時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯20度40分 (20.7度)
東経138度05分 (138.1度)
進行方向、速さ 北 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
9日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯22度30分 (22.5度)
東経136度20分 (136.3度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
10日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯25度30分 (25.5度)
東経133度25分 (133.4度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
11日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯27度50分 (27.8度)
東経131度35分 (131.6度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
12日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯30度20分 (30.3度)
東経134度20分 (134.3度)
進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
13日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度30分 (31.5度)
東経140度05分 (140.1度)
進行方向、速さ 東北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
■台風のたまごの今後は
熱帯低気圧が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。
８日９時の観測によると、熱帯低気圧が
フィリピンの東の
北緯１７度４０分、東経１３８度２５分にあって、
１時間におよそ３５キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、
最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
熱帯低気圧の中心は、１２時間後の８日２１時には
日本の南の
北緯２０度４０分、東経１３８度０５分を中心とする
半径１００キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートルが予想されます。
熱帯低気圧はその後台風となる見込みで、
その中心は、２４時間後の９日９時には
日本の南の
北緯２２度３０分、東経１３６度２０分を中心とする
半径１３０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
台風の中心は、４８時間後の１０日９時には
日本の南の
北緯２５度３０分、東経１３３度２５分を中心とする
半径２００キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
７２時間後の１１日９時には
日本の南の
北緯２７度５０分、東経１３１度３５分を中心とする
半径２６０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
■台風22号(ハーロン)
2025年10月8日9時50分発表
8日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 日本の南
中心位置 北緯29度30分 (29.5度)
東経137度00分 (137.0度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (7 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
8日21時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 八丈島の南西約250km
予報円の中心 北緯31度25分 (31.4度)
東経138度05分 (138.1度)
進行方向、速さ 北北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 155 km (85 NM)
9日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 八丈島の東約60km
予報円の中心 北緯33度05分 (33.1度)
東経140度25分 (140.4度)
進行方向、速さ 北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 185 km (100 NM)
10日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯34度20分 (34.3度)
東経151度55分 (151.9度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (24 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
11日9時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯35度50分 (35.8度)
東経167度00分 (167.0度)
進行方向、速さ 東 55 km/h (31 kt)
中心気圧 980 hPa
最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)
■今後の全国の天気（地方ごとに）
