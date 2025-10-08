フジ『めざましテレビ』放送8000回達成「感謝の気持ちでいっぱい」 万博ミャクミャクが貴重な生出演で祝う
フジテレビ系朝の番組『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）が、8日生放送をもって放送8000回を達成した。
【画像】『めざましテレビ』ミャクミャク＆視聴者に感謝
同番組は、1994年4月1日に放送スタート。31年半をかけて、8000回の日を迎えた。会期が残り5日となった大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が生出演し、全国ネット生放送で貴重な“生声”を披露するとともに、めざましファミリーやめざましくんとのかけあいも実現した。
万博で大活躍だったミャクミャクは、朝から元気いっぱい。めざましくんが「未来の僕はどうなってる？」と聞くと、ミャクミャクは「未来でも元気に時間を伝えてくれているよ」と即答した。
ミャクミャクは、めざましじゃんけんや、お天気コーナーにも登場。「スタジオに遊びこられて、じゃんけんしたり、お天気のコーナーにも参加できて楽しかったよ」と大満足。
番組公式Xは「きょうは 大阪・関西万博の公式キャラクター ミャクミャクがスタジオに遊びにきてくれました」と感謝。「そして めざましテレビは今日 放送8000回を迎えました。いつもご覧いただいている皆さまに 感謝の気持ちでいっぱいです。これからも 『めざまし』をよろしくお願い申し上げます」とつづった。
