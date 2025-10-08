中川翔子、双子の長男・次男“おめめパッチリ”最新ショットに反響「可愛いとイケメン」「立派な双子ちゃん」
タレントの中川翔子が7日、自身のインスタグラムを更新。生まれたばかりの双子の長男・次男が“パッチリ目を開けた姿”を公開し、愛らしい姿に反響が集まっている。
【写真】中川翔子が公開した双子の長男・次男“おめめパッチリ”最新ショット ※5枚目から
中川は「退院前は不安で変になってたけど 退院後は人が優しい、とかだけで涙でてくる ホルモンのせい？なに？双子かわいい、でも涙でる」とつづり、並んで眠る双子に手を添えてほほ笑む親子3ショットを公開している。
続けて「毎日が未知 でも 双子かわいいから 涙が出る」と記し、「長男は黒髪ふさふさ 夫似だけど目を閉じてると栄子おばあちゃんにも似てる 次男はわたしの赤ちゃんの頃にそっくりでびっくりしてる」と、目を開けたわが子との2ショットを披露。次男と“そっくりな”自身の幼少期写真もアップした。
ほかにも、わが子のくっきり二重で大きな瞳が魅力的なほほ笑みショットもアップ。愛らしい姿に「いろんなDNAが次々と！はあ涙でる」と喜びをにじませていたが、「子宮が戻ろうと収縮するのがめちゃくちゃ痛い、帝王切開、退院しても身体安静にしないと本当につらい」と産後の体調について心境を吐露している。
双子の最新ショットに、ファンからは「お目々パッチリでとっても可愛い赤ちゃんですね」「いつ見ても立派な双子ちゃんですね！」「双子ちゃん、めっちゃ可愛ええ お目目大っきい 可愛いとイケメン」「おメメパッチリ可愛い」などの声が集まっている。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
【写真】中川翔子が公開した双子の長男・次男“おめめパッチリ”最新ショット ※5枚目から
中川は「退院前は不安で変になってたけど 退院後は人が優しい、とかだけで涙でてくる ホルモンのせい？なに？双子かわいい、でも涙でる」とつづり、並んで眠る双子に手を添えてほほ笑む親子3ショットを公開している。
続けて「毎日が未知 でも 双子かわいいから 涙が出る」と記し、「長男は黒髪ふさふさ 夫似だけど目を閉じてると栄子おばあちゃんにも似てる 次男はわたしの赤ちゃんの頃にそっくりでびっくりしてる」と、目を開けたわが子との2ショットを披露。次男と“そっくりな”自身の幼少期写真もアップした。
双子の最新ショットに、ファンからは「お目々パッチリでとっても可愛い赤ちゃんですね」「いつ見ても立派な双子ちゃんですね！」「双子ちゃん、めっちゃ可愛ええ お目目大っきい 可愛いとイケメン」「おメメパッチリ可愛い」などの声が集まっている。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。