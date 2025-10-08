「舟はいつからあるのか？」。国立民族学博物館（大阪府吹田市）が、開館以来50年に渡って収集した資料から、舟の歴史や人々との関わりについて紹介する特別展「舟と人類―アジア・オセアニアの海の暮らし」が、同館で開催されている。2025年12月9日（火）まで。

あし（葦）舟（ボリビア多民族国）

「民博（国立民族学博物館）がこれまでに収集した舟の資料は200点以上あります。今回はその中から選りすぐりの21隻を展示しました。初公開のものもあります」と、今展の実行委員長を務める小野林太郎・同館学術資源研究開発センター・教授は話す。

人類が最初に建造し、利用した舟は何か？人類史では舟やカヌーが本格的に使われるようになったのは、ホモ・サピエンス以降だと言われている。展示では、アジア・オセアニアを中心に様々な舟を紹介し、その歴史に迫る。

筏（オーストラリア）

人間の歴史の中で、「水上で使う乗り物」として一番古いと考えられているのが「いかだ」だ。現在でも世界各地で使われている。人間は「その場所で手に入る」材料を使って工夫し、様々なタイプの舟をつくってきた。葦を使ったものや動物の皮を使ったもの、またアイヌの人達は木の皮（樹皮）を使ったという。使う材料によって変わる舟の形や大きさを、展示を通してみることができる。

牛皮舟（中華人民共和国）

展示場の中央には3隻の舟が並ぶ。「今展の目玉です」（小野実行委員長）。

パプアニューギニアのクラカヌー。1980年代に収集され、初公開となる。風があるときには帆を使い、風がない時には櫂（かい）で漕いで進む。舟の前と後ろに波を避けるための「たて板」がついており、丸木舟に横の板がついている。このつくりは、古墳時代に日本で使われていた舟の作り方と似ているという。交易などで使われ、貝殻などで飾り付けられているのも特徴だ。

中央：クラカヌー（パプアニューギニア独立国）

クラカヌーの先端 貝などで装飾されている

マダガスカルのカヌー（シングルアウトリガーカヌー）も、同館では初展示となる。

シングルアウトリガー式カヌー（マダガスカル）

スリランカのシングル・アウトリガー式カヌーは、舟の前と後ろが上に曲がっているのが特徴。船首と船尾が同じ形をしており、帆を移動させて方向転換するなど、ミクロネシアのカヌーと似ている点がある。

アウトリガー式カヌー（スリランカ）

この3隻について、小野実行委員長は「展示場の2階からも見てほしい。船の中がどうなっているのか見ることができます」と言う。

展示風景 2階から 3隻の舟が並ぶ

日本の舟としては、沖縄の伝統的な木造の舟「サバニ」や新潟の「たらい舟」なども展示されている。さらに舟をつくるための道具や、舟をこぐための道具、漁具も紹介する。

たらい舟（新潟県佐渡市・佐渡島）

展示風景 漁具

展示風景 船の建造に使われる斧

人々の暮らしと舟は深く関わっている。漁をしたり、舟を「家」とする人もいる。そして人は舟を使って様々なものを世界に運び、世界と交流してきた。その中のひとつにタパ（樹皮布）がある。カジノキをたたいて作られるもので、地域によってデザインは様々だがDNAは同じだったとわかり、挿し木が舟で運ばれたと推察できる。さらに人の死後と舟との関係を紹介するコーナーもある。インドネシアでは、3000〜4000年前に描かれた洞窟壁画に、たくさんの舟が見られる。儀礼に関係して描かれている可能性があるとされ、当時の舟の形を知ることができる。

家舟（レバ）（マレーシア）

小野実行委員長は、「我々の祖先を含め人間は、いろいろな知恵を絞ってその時代に合った舟を運用してきた。海と人間の関係性について知ってほしい。また、今展には世界の多様な舟が一堂に集まっている。実物の舟を実際に見てほしい」と話す。