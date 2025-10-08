

清心中学・清心女子高校 男女共学化へ

ノートルダム清心学園は8日、岡山県倉敷市にある「清心中学校・清心女子高等学校」を2027年4月から男女共学にすると発表しました。

共学化は中学校・高校それぞれで2027年度以降の入学生から適用され、校名を「清心中学校・清心高等学校」に変更します。

清心中学校・清心女子高等学校は現在岡山県では唯一の女子校で、この共学化によって岡山県から女子校がなくなります。