　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.42　6.46　8.28　6.27
1MO　9.72　6.66　8.28　6.59
3MO　9.51　6.79　8.20　7.09
6MO　9.60　6.94　8.46　7.39
9MO　9.64　7.06　8.67　7.62
1YR　9.66　7.16　8.79　7.82

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.68　7.40　6.37
1MO　8.26　7.96　6.71
3MO　8.68　8.20　6.93
6MO　9.05　8.67　7.27
9MO　9.31　9.00　7.46
1YR　9.51　9.28　7.64
東京時間10:09現在　参考値

大きな動きを受けて警戒感野見られる水準