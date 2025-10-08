通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.42 6.46 8.28 6.27
1MO 9.72 6.66 8.28 6.59
3MO 9.51 6.79 8.20 7.09
6MO 9.60 6.94 8.46 7.39
9MO 9.64 7.06 8.67 7.62
1YR 9.66 7.16 8.79 7.82
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.68 7.40 6.37
1MO 8.26 7.96 6.71
3MO 8.68 8.20 6.93
6MO 9.05 8.67 7.27
9MO 9.31 9.00 7.46
1YR 9.51 9.28 7.64
東京時間10:09現在 参考値
大きな動きを受けて警戒感野見られる水準
