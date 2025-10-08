◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 タイガース４―８マリナーズ（７日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

マリナーズが敵地・タイガース戦で連勝を飾り、地区シリーズ突破に王手を掛けた。今季は６０本塁打＆１２５打点でア・リーグ２冠王に輝いたＣ・ローリー捕手は、６―１で迎えた９回無死二塁からＰＳ第１号となる左中間への２ランを放つなど、４打数２安打３打点の活躍でチームを勝利に導いた。

１勝１敗の五分。休養日を挟んで、この日からはタイガースの本拠地コメリカパークで一戦は、雨による天候不良の影響で開始が大幅に遅延。日本時間の８日午前５時８分開始予定だったが、約３時間遅れてのスタートとなった。

だが、マリナーズが驚異の集中力を見せた。両軍無得点の３回に３安打で２点を先取。先頭ロブレスが二塁打で出塁すると、クロフォードの左前打。ロブレスは三塁に止まったが、左翼から本塁へ悪送球となり、本塁に突入し、間一髪セーフとなった。さらに続く１番アロザレーナにも中前適時打が飛び出し、２点を先制した。

スアレスのソロで３点差に広げた４回には、２死一、二塁からローリーが中前適時打を放ち、リードを４点に広げた。

マリナーズは２００１年以来、２４年ぶりの地区優勝を達成。ア・リーグの第２シードとなり、地区シリーズの初戦は延長１１回にもつれ込んだ接戦に敗れて黒星発進。第２戦は同点の終盤８回にローリー、ロドリゲスの主砲が２者連続二塁打で勝ち越しに成功し、そのまま逃げ切っていた。

連勝で地区シリーズ突破に王手。翌８日（同９日）の第４戦に勝てば、ブルージェイズとヤンキースの地区シリーズ勝者と１３日から始まるリーグ優勝決定シリーズで争う。