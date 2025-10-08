◇NBA プレシーズンマッチ ブルズ118ー117キャバリアーズ（2025年10月7日）

NBAブルズの河村勇輝（24）が7日（日本時間8日）のプレシーズンマッチ初戦となったキャバリアーズ戦でベンチ入り。第3Qから途中出場し、チーム最多タイ5アシスト3得点をマークして存在感を示した。地元記者も河村の躍動を評価した。

プレシーズンマッチ初戦からベンチ入りした河村。出場機会は第3Qに訪れた。残り2分22秒からコートに立った。残り56秒に左サイドでドリブルしながらバウンズパスで味方のダンクシュートを演出して、この日初アシスト決めた。

第4Qも引き続き出場した。残り11分46秒から2連続で3Pシュートをアシスト。さらに残り10分46秒にはレイアップシュートも演出してわずか1分で3つのアシストをマーク。残り9分23秒にもレイアップシュートを演出した。

残り3分21秒には左ウイング付近から3Pシュートを沈めて初得点を挙げた。

この日は14分22秒で3得点5アシスト3リバウンドをマーク。シュートは4本試投で1本成功。FG成功率は25％。3Pシュートは3本試投で1本成功。3P成功率は33.3％だった。一方で3ファウル、4ターンオーバーという数字も残った。

シカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のK.C.ジョンソン記者は自身のX（旧ツイッター）で「スピードとオープンスペースへのドリブル能力でディフェンスに大きなプレッシャーをかけます。彼のアタックモードで、チームメートのために一貫してシュートチャンスを作り出します」と評価した。