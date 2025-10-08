ＴＢＳ系新ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が７日、スタートした。１話から令和とは思えない化石男子・勝男（竹内涼真）がたたきのめされるが、ネットは竹内涼真が「はまり役」などの声が上がった。

とにかく驚くほど亭主関白思考の勝男は、同棲している恋人・鮎美（夏帆）に夜景の見えるレストランでプロポーズするも、あっさり断られる。しかも別れを切り出され、鮎美は家を出て行く。

自分の何が悪いのか、まったく分からない勝男。だが、鮎美には完璧な家事を求め、料理はすべて手作りを要求。しかも作ってくれた料理に「茶色が多い」「鮎美のためを思って」などダメ出しする始末。この考えを隠すことなく、会社の同僚にも押しつけており、周囲からは煙たがられている。

合コン相手にも、手作りの「筑前煮」を要求したことから逃げられ、会社の後輩から「ならば自分で作ってみれば」と言われた勝男は初めて筑前煮作りに挑戦する。だが当然、鮎美のようにうまくできず。固く、味が濃い筑前煮となり「もう２度と料理はしない」とブチギレる。

だが料理男子の同僚・白崎（前原瑞樹）のおかげで、考え方が変化していく…。

ネットでは体育会系の竹内がカチコチの亭主関白を演じていることに「竹内涼真、最高やな」「このドラマきっかけで竹内涼真、筑前煮とか呼ばれそう」「竹内涼真の衣装とか小物がダサくて古くさいところが昭和感が出てて良い」「いやこれ、竹内涼真で大正解じゃない？」「ハマリ役すぎ」などの声が上がっていた。