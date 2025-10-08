井口裕香37歳、自慢のお尻強調のオフショット 豊満ボディ育てるトレーニング「ぷりっとふわっと！」
声優の井口裕香（37）が7日、自身のXを更新。グラビア撮影に挑む前、トレーニング中のオフショットを投稿した。
【写真】自慢のお尻＆豊満ボディ強調！トレーニング中で無防備な井口裕香
6日発売の『週刊プレイボーイ』42＆43号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した井口。Xでは「37歳、声優として身体が資本、健康第一、グラビアのお仕事ではより一層、前回のじぶんより次のじぶんに磨きをかけたいから、トレーニング引き続きずっとがんばっています」と説明。
「今日もやったどー！おしりを丸っとぷりっとふわっと！おおきく育てたいと思っています！うりゃ〜っ」と、豊満ボディを強調したトレーニング中の写真を投稿した。
2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たすなど、活躍が目覚ましい井口。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
“声優界イチ”の大迫力ボディの呼び声高い井口が、今回も『週刊プレイボーイ』で色気あふれるグラビアを展開。豊満な美ボディを惜しげもなく披露している。
