Netflix日本上陸10年の答え

アジア最大規模の「釜山国際映画祭」で、日本の目玉作品の1つとしてNetflixドラマ「イクサガミ」のワールドプレミア上映が9月18日に行われました。本作は「Netflixが日本でサービスを開始してからここ10年のひとつの答えになる」と打ち出されています。

現地で一足早く視聴した印象を一言で表すなら、日本の時代劇のアップデート。世界に新たな視点を届けることを目指した「イクサガミ」には期待感を高める制作背景があります。

本作が世界独占配信されるのは11月13日です。また釜山での上映は全6話のうち、2話のみ。全体像を語るにはまだ早く、現在明かされている情報に限りますが、Netflix本命の一作であることは間違いありません。

世界中の作品が集まる釜山国際映画祭からも高評価を受けています。作品選定責任者であるプログラムディレクターのカレン・パークは革命的な要素が詰まった本作を「ゲームチェンジャーになる作品」と言い切るほどです。

どんなストーリーかと言うと、まず原作があります。直木賞作家の今村翔吾の同名ベストセラー小説シリーズをもとに「明治時代に歴戦の強者たちが壮絶なバトルロワイヤルを繰り広げる」という世界観をドラマ化しています。



侍を主役にしたまさに時代劇ですが、現代的な設定が加わります。莫大な賞金をかけ、総勢292名が参加する“遊び”と呼ばれる謎のデスゲームが展開されるのです。

ただし、過去のヒット作の旨味を掛け合わせただけの作品というわけではありません。キャラ立ちした登場人物がこの作品の肝と言えそうです。かつて伝説の剣客として恐れられていた存在の嵯峨愁二郎を岡田准一が主演し、この愁二郎と共に行動するヒロイン・双葉を藤粼ゆみあが演じています。

腕も頭も切れる忍者・響陣役の東出昌大の好演も目立ち、公家の守護神・右京を玉木宏、戦闘狂の武骨を伊藤英明、ゲーム主催者側の槐を二宮和也が演じるなど、配役の妙が光ります。しかも、まだまだNetflix作品に馴染みのある役者たちが次々とキャラ合戦に加わっていきます。



若い世代のチームと時代劇をアップデート

型破りな時代劇にアップデートしているのは戦略的とも言えそうです。製作陣の顔ぶれにそれが表れています。

企画を立ち上げたのは、「地面師たち」や「極悪女王」などの作品でエグゼクティブ・プロデューサーを務めたNetflixのヒットメーカーの1人、郄橋信一です。その郄橋が主演兼プロデューサーとして岡田准一にオファーしたという経緯があります。

俳優自ら制作の重要ポジションに加わることにはもはや驚きはなく、「SHOGUN」の真田広之をはじめ、Netflix作品でいうところの「グラスハート」の佐藤健などがその例です。

今回の岡田に至っても、話題優先という理由ではなく必然の流れでしょう。日本のNetflixオリジナルとして時代劇ジャンルは今回が初の試みとあって、“時代劇マスター”としての顔を持つ岡田が制作にも関わることが実現の鍵となったはず。岡田はアクションプランナーという役割まで兼ねています。

釜山国際映画祭で岡田准一に直接話を聞いた



釜山国際映画祭に来場した岡田に直接話を聞くと、作品の狙いが明確であることがわかりました。岡田曰く、「若い世代のチームと一緒に時代劇をアップデートしていくこと」を掲げていたそう。

それは決してこれまでの時代劇を否定しているものではありません。むしろ、尊重した上で「新たな時代劇をいかに作り出せるのか」にこだわっているのです。

その想いはこの言葉に表れています。

「黒澤明監督のスタッフと仕事した、僕は最後の世代です。彼らが常に意識していたのは“かっこいいのかどうか”という視点です。それは日本の美しさだったり、信念であったり、さまざまな要素が含まれます。そのフィルターを通して“かっこいいもの”を30〜40代中心の才能のあるスタッフと俳優たちと作品を作っていくことが、実は僕の密かな野望です」

世界の視聴者も意識した作品づくり

岡田は藤井道人の監督起用を熱望したことも明かしています。映画『最後まで行く』でタッグを組んだことに加えて、「世界にも日本のクリエイターのエネルギーを届ける」上で欠かせない1人だったそうです。

藤井にとってNetflix作品は「イクサガミ」で5本目になります。時代劇のジャンルは自身初であるものの「30代最後の作品として、これまでのキャリアの“総力戦”と位置づけている」と語るその意味込みは、作品序盤の京都・天龍寺を舞台にした熱気溢れるシーンから伝わってきます。

岡田と共に釜山国際映画祭に参加した藤井に、作品の出来栄えに対する自信のほどを聞くと、答えは明瞭でした。「すべての仕事に自信を持つために、自分の情熱をクリエティブに注ぐことを誠実にやり続けるのみだと思っています」。

従来の時代劇と差別化するために、具体的な演出の方向性も明言しています。「日本の伝統的な美しさや日本人が持っている様式美は作品にとって大切な要素の1つです。それを失わないよう配慮しつつ、Netflixで世界同時配信される作品であることも考慮しました。意識したのは、映像的な豊さやダイナミックな動きを楽しめるテンポでした」。

キャラクター作りにもこだわりの姿勢が見られ、その根底にあったのは「世界中の人が楽しめる作品にすること」でした。「自分たちが海外の作品を観ていると、誰がどのキャラクターなのかわからなくなることがありますよね。イクサガミを圧倒的なキャラクタードラマとしても実現するために、どのような個性か、どんな衣装が相応しいのか徹底的に考えました。生地から作り直すほどの時間をかけました」。

歴史上の衣装や様式を“オーセンティック”に見せる作品づくりは、海外でも受け入れられる要素になります。さらに“侍バトル”が新鮮味を与えていくはず。

何より、その制作背景には“ミレニアル世代の興隆”とも言える動きがあり、この勢いが「イクサガミ」の強みになっていく可能性は十分にあると思います。

（長谷川 朋子 ： コラムニスト）