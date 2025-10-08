パレスチナ自治区ガザで戦闘が始まってから2年。この2年で6万7000人以上の命が奪われ、人口の4分の1にあたる50万人以上が「飢饉」の状態にあります。ガザで生まれた、もうすぐ2歳になる男の子は「戦争のない日常」を知りません。

7日もパレスチナ自治区ガザから上がる黒煙。ガザ戦闘開始から2年が経ちました。





建物が立ち並んでいた街は瓦礫となり、これまでに6万7173人の命が奪われました。うち、子どもの死者は2万179人です。単純計算で、一日の死者は92人。15分に1人が犠牲となっているのです。

母親に抱っこされた双子の男の子は、11月2日に2歳の誕生日を迎えます。2人は「戦争のない日常」をまだ知りません。

双子の母親 イマンさん

「栄養失調も生活環境もひどいです。この子たちは歩ける年ごろですが、1人はほとんど歩けず、もう1人は全く歩けません」

“授乳が必要だった時期にミルクが手に入らなかった”と話すイマンさん。良くないと思いながらも、お茶を飲ませざるをえなかったそうです。

人口の4分の1にあたる、50万人以上が「飢饉」状態にあるガザ。5歳未満の10人に1人は「急性栄養不良」で、命に危険が迫っているといいます。



しかし、イスラエルは食料などの支援物資を制限していて、国際社会は空から落とし、支援物資を届けています。

戦闘終結へ協議も武装解除は明らかにせず 見えない停戦

「恒久的な停戦」を求め続けてきたパレスチナ。

パレスチナ マンスール国連大使（5月）

「耐えられない...どうしてこんなことができるんだ」

「パレスチナで起きている現実を前に、心ある人間なら何もしないでいられるはずがない」

しかし、停戦が実現することはなく、犠牲だけが増え続けました。命は落とさずとも、腕や脚の切断など、“人生を一変させるけがを負った”人の数は約4万2000人に上り、4分の1が子どもです。



この戦闘は、2023年10月7日にイスラム組織ハマスがイスラエルを奇襲し、約250人を人質として連れ去ったことで始まりました。生存が確認されている人質は、約20人とみられています。

知り合いが人質

「私たちには2人の人質がいます。うまく交渉が進み、彼らがすぐに家族と私たちの元に戻ってくることを願っています」

エジプトでは、イスラエルとハマスの間接協議が始まり、中東アルジャジーラは関係者の話として、「前向きな雰囲気で行われた」と報じています。

ただ、ハマスはアメリカが提示した和平計画について、人質解放には応じる意向を示していますが、武装解除は明らかにしておらず、協議は難航する可能性があります。



戦闘の終わりが見えないガザでも、1月からの半年間で1万7000人の新たな命が生まれました。



戦禍の中で双子を出産したイマンさんが願った未来は…

子の母親 イマンさん

「子どもたちが成長して、公園のブランコで遊んだり、学校に行けるようになってほしい」