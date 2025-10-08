同窓会に参加すると、久しぶりに同級生に会ってついハメを外してしまいそうになりますよね。当時の思い出話で盛り上がって、飲み過ぎてしまったり、浮気をしてしまったりと、同窓会をきっかけに人生を狂わせてしまう人もいるようです。今回は、同窓会で再会した元カノと不倫して人生が狂ってしまった話をご紹介いたします。

慰謝料の支払いで貧乏生活

「高校の同窓会に参加したら、高校時代の頃の元カノに再会しました。久しぶりに会った元カノはすごくキレイになってて、思わずドキッとしてしまったんです。でも俺には妻がいるし、今の生活がとても幸せだから、絶対に変なことはしないと誓ったのですが……。

元カノと話してたら当時の思い出話で楽しくなり、2人で同窓会を抜け出して飲みに行くことにしたんです。飲みに行くくらいなら許されるだろうと思ってたけど、だんだん酔いが回ってきて2人ともいい感じになり、そのままホテルへ……。1回だけで終わりにしようと思ったけど、元カノから何度も連絡が来て、2回、3回と会うことになり、結局関係はズルズルと続いてしまったんですよね。

半年ほどたったある日、妻から突然『離婚してほしい』と切り出されました。俺が不倫してる証拠もバッチリ押さえられていて、驚きましたね。だって妻はいたって普通に接してくれてたので、絶対に不倫はバレてないと思ってたから。そう考えると妻のことが憎く思えてきて、要望通り離婚してやりました。慰謝料はがっつり取られたけど、元カノと一緒になって楽しく暮らせたらいいと思っていたので。

でも、あとから知ったのですが、実は元カノも既婚者だったことが判明。元カノの夫からも慰謝料を請求されてしまい、俺の貯金は底をつきました……。今はボロいアパートで一人寂しく暮らしています」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 妻から慰謝料を請求されただけでなく、元カノの旦那さんからも請求されたら、お金はすっからかんになりますよね。何度も不倫はダメだとブレーキを踏んだはずなのに、誘惑に負けてしまった自分の甘さが原因です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。