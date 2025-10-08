青森放送の元アナウンサーでフリーの桑子英里（39）が8日までにインスタグラムを更新。再婚して3つ子の男児を出産したことを公表した。

桑子アナは1月3日以来となる投稿で「お久しぶりの投稿失礼します 突然ですが、、、再婚して2月に3つ子の元気な男の子を出産しました」と報告。「ご報告ができていない方も居て恐縮です 高齢出産＆初産＆3つ子というハイリスク出産だったこと 産後もほぼワンオペ育児のため、、、って言い訳がましい」と報告が遅れた経緯を説明し、「とにかく子も私も元気に暮らしています」と伝えた。

「毎日慌ただしくて秒で1日が終わる日もあれば 子が泣き止まなくて1日が途方もなく長く感じることもあります」と3人育児に奮闘している様子。「心身ともにダメージの大きかった妊活のこと 多胎児を持つと世界が一変して見えること 色々とお話したいことばかりですが 産後だから？まだまだ頭が回らない、言葉が出てこない」とつづり、「仕事は家族や周囲のサポートに支えられ少しずつ復帰していますので、また投稿します 今後も暖かく応援してくだされば幸いです」と呼びかけた。