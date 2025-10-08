元お笑いコンビ「ブリリアン」のコージが（37）が8日までにインスタグラムを更新。かつてユニットを組んだ、「ブルゾンちえみ」の芸名で活動していたタレント藤原しおり（35）と再会したツーショットを公開した。

コージは「再会」と書き出し、藤原と肩を組んだ笑顔の写真をアップ。「慣れ親しんだ立ち位置」と、“with B”時代を懐かしみ、ハッシュタグでは「#藤原しおりさん #今週末はオータムお茶会イン岡山 #来れたら来てね行けたら行くねライブ #ぼくもトークさせていただきます」と藤原のイベントに参加することも報告した。

この投稿にフォロワーからは「やば〜！うれし〜写真！」「2人ともとびきり素敵な笑顔」「お似合いすぎるー！！」といったコメントが多数寄せられた。

コージは16年にお笑いコンビのブリリアンを結成し、17年にブルゾンちえみとユニットを組んだ「with B」としてブレークした。20年3月に同コンビ解散後、10年ぶりにアメリカンフットボール選手として現役復帰し、アメリカンフットボールXリーグ「X1エリア」のイコールワン福岡SUNSに加入。23年3月に引退を発表した。1日には、9年間所属した事務所との契約満了にともない今後は個人で活動することを報告した。