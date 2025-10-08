【「異世界グルメで成り上がり無双」重版決定】 10月8日発表

「異世界グルメで成り上がり無双」1巻書影

講談社は、9月9日に発売した「マガポケ」で連載中の原作・夜桜ユノ氏、マンガ・佐野綾佑氏による「異世界グルメで成り上がり無双～山に追放されたので、のんびりキャンプを楽しんでいたらいつの間にか強くなっていて、王侯貴族や実力者たちが俺を放っておいてくれません。一方、俺を追放した貴族たちは破滅が始まる～（以下、異世界グルメで成り上がり無双）」のコミックス1巻が発売数日で重版となったことを発表した。

本作は、マンガのカラーページは冒頭にあるという一般的な概念を覆し、毎回ランダムにカラーページが挿入されている。盛り上がるページをカラーにするのが昨今の異世界界隈ではブームとなっているが、ほぼ毎号しかも完全にランダムなカラーが出現するのは、本作の大きな特徴だ。SNSでは、「今週のカラーがどこになるのか」という新しい注目のされかたをしている。

【作画担当・佐野綾佑氏のコメント】

「自由なカラーページは電子連載ならでは」

連載開始当初は担当さんと読者の皆さんが喜ぶところを選んでカラーにしてました。

今は僕が塗りたいなと思うところをカラーにしてます。

それが読者の皆さんが喜ぶ部分だと嬉しいです！！

【あらすじ】

山の中に捨てられたので、自由気ままにキャンプを楽しんでいたら、意図せずとんでもない活躍を連発！聖獣に懐かれたり無双しまくってたら、追放した奴らは勝手に崩壊していき…俺は何故かモテモテに!?痛快ざまぁ系、ハーレム＆グルメファンタジー!!