最強のノイズキャンセリングで楽しむ迫力の低音！【ボーズ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ノイズキャンセリングでいつでもどこでも最高音質!【ボーズ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ワールドクラスのノイズキャンセリング機能を搭載したBluetoothワイヤレスイヤホン。周囲の雑音をカットし、高音質な音楽を聴きながら、勉強や作業に集中。いつでもどこでも高音質を楽しめる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
最長8.5時間連続再生可能。ワイヤレス充電ケースで20分間急速充電をすると、さらに約2時間再生できる。曲のスキップ、音量の調節、一時停止や再生などを簡単にワンタッチで操作。
長時間着用しても快適なフィット感。3サイズのイヤーチップとスタビリティバンド（付属）を組み合わせて、Bluetoothワイヤレスイヤホンを快適なフィット感に調整し、音漏れを防止する。
Bose QCEアプリですべてをコントロール。アプリ内のイコライザー設定で、低音、中音、高音をシームレスに調整し、ワイヤレスイヤホンを好みの高音質サウンドにカスタマイズ。 さらに、アプリからバッテリー寿命の確認、デバイスの接続や管理も行える。
