

自民党新総裁に選出された高市早苗氏（写真左）とイタリア初の女性首相であるジョルジャ・メローニ氏（写真：それぞれ本人の公式Instagramより）

【写真】「美しい」と評判のメローニ首相と、「最近激変？」高市新総裁の“眉”

自民党結党以来、初の女性総裁となった高市早苗氏。まもなく、日本初の女性首相に就任する見込みだ。

長らく男性中心だった政治の世界で、女性がトップに立つという出来事は、閉ざされてきたガラスの天井に初めてひびが入った瞬間だった。

一方、ヨーロッパでは、イタリアのジョルジャ・メローニ氏が同国初の女性首相として国際的な注目を集めている。

高市早苗氏とメローニ首相の共通点

2人にはいくつもの共通点がある。いずれも保守政党出身で、明確な信念を持ち、時に強硬派と呼ばれてきた。そして、男性優位の政治構造の中で、自らの立場を一歩ずつ築き上げてきたという点でも重なる。

ただ、メローニ氏はすでに首相として数年の経験を積み、政治スタイルだけでなく「見せ方」でも進化を遂げている。高市氏はまさにこれから、その歩みを始めようとしている段階にある。

ジョルジャ・メローニ氏は1977年生まれ。2022年10月22日、45歳でイタリア初の女性首相に就任した。

当初は「ポスト・ファシズム」「右派ポピュリスト」と呼ばれ、欧州メディアでは懐疑的な報道が続いた。強い演説力とメッセージ性で注目を集める一方、強硬な印象も伴っていた。だが、政権を担ってからの彼女は明らかに変わった。

語り口は落ち着きを増し、EU（欧州連合）との協調姿勢を打ち出しながら、現実的で柔軟な外交バランスを取るようになった。強さを保ちながらも、社会全体を包み込むような穏やかさを見せるようになったのだ。

その変化は、政策だけでなく見た目にも表れている。

“進化型リーダー”メローニ首相の「柔軟すぎる装い」

2024年6月、イタリア南部プーリア州で開催されたG7サミット（主要国首脳会議）の開幕時、ホスト国のジョルジャ・メローニ首相は淡いピンクのスーツで登場した。各国首脳の中で唯一の女性として出席し、明るくソフトな色調の装いが注目を集めた。



2024年にイタリアで開催されたG7の様子。中央がメローニ首相（写真：メローニ首相の公式Instagramより）

就任当初の黒や濃紺のスーツから一転し、ここ1年ほどはベージュやペールトーン（淡い色合い）を取り入れる機会が増えている。

一方で、政策面ではウクライナ支援や移民政策をめぐって、引き続き強い立場を示しつつも、EU内では協議と調整を重ね、首脳間の対話を主導する姿勢を見せている。G7の議長国としても、分断より協調を重視する発言を繰り返しており、その発信トーンは柔軟さと実務性を併せ持つものだ。

黒からピンクへ--その変化は単なるファッションではなく、リーダーとしての幅を映し出すものでもある。強さを声高に主張するのではなく、柔らかさの中に確かな芯を示す。メローニ首相が示すこのバランス感覚は、現在の国際政治における「権威の新しい形」として注目されている。



G7では淡いピンクのスーツ姿が目をひいた（写真：メローニ首相の公式Instagramより）

2024年7月20日、欧州首脳会議の集合撮影では、アイボリーのスーツにベージュのインナーを合わせて登場した。構築的なジャケットにやわらかな素材を組み合わせることで、明るさと主導性を両立させたスタイルである。夏の屋外撮影という時間帯にもふさわしく、日差しの下で清潔感と軽やかさを印象づけた。

外交の場で権威を誇示するよりも、調和と安定を象徴する配色を選んでいる点に、彼女の成熟した戦略性が見てとれる。



アイボリーのスーツに特徴的なベージュのインナーを合わせている（写真：メローニ首相の公式Instagramより）

続く2025年7月1日、EU復興基金（PNRR）の拠出承認を発表した際には、水色のジャケットに同系色のブラウスという装いで登壇した。

やわらかな光沢を帯びたブルーは、「誠実さ」と「透明性」を象徴する色。国家としての成果を報告する会見において、硬さをやわらげながらも信頼を伝える、昼の公務に最適な選択だった。はっきりとした水色のトーンが、信頼と明快さを伴うリーダー像を際立たせている。



水色のジャケットとブラウスが印象的（写真：メローニ首相の公式Instagramより）

若者たちとも距離を縮めたメローニ首相

さらに2025年9月22日、青年政治フォーラム「Fenix」での登壇では、白のブラウスに黒のパンツというモノトーンの装いで現れた。腕をまくった白シャツにカジュアルな黒パンツ、手首にはイベント用のリストバンドが見える。

若者との距離を縮めるような軽やかな装いで、強さと親しみやすさを両立させていた。スニーカーを合わせた軽やかなスタイルは、若者との対話を目的とする場にふさわしい。

強さと親しみやすさを両立させるこの組み合わせは、ライトの下でやわらかく見える素材選びも含め、開かれた印象を演出している。袖をまくり腕を出すジェスチャーは、行動力や実務感を象徴し、国内の若年層に「共に動くリーダー」という新しい像を印象づけた。



若者の会合に違和感なく溶け込んだメローニ首相の装い（写真：メローニ首相の公式Instagramより）

このように、メローニ首相の装いには場面ごとに意識的な調整が見てとれる。「自らを飾る」のではなく、「場に求められる空気を読み取り、形にする感性と表現力」である。

いまやメローニ首相は、保守の枠を超え、「対話ができるリーダー」として国際的な評価を得ている。

アメリカのトランプ大統領も彼女を「素晴らしいリーダー」「非常に頭のいい人物」「強いが誠実な女性」と繰り返し称賛しており、強さを軸にしながらもやわらかさを取り入れるそのバランス感覚は、欧州政治に新しい保守像をもたらしている。



メローニ首相がアメリカとの友好的な外交に一役買ったともいわれている（写真：メローニ首相の公式Instagramより）

“一貫型リーダー”高市早苗氏の「変わらない装い」

一方の高市早苗氏は、まったく異なる方法でリーダーシップを築いてきた。

髪型は短く切り揃え、スーツはベーシックカラーを軸に、構築的で直線的。真珠のアクセサリーを控えめに添え、派手さよりも誠実さと実務性を重んじる。過度に女性らしさを強調せず、機能性の中に静かな品を宿している。こうした安定した外見は、政治家としての信頼を支える「基盤」となってきた。



ベーシックな装いで人に信頼感を与える高市早苗氏（写真：高市早苗氏の公式Instagramより）

外見を頻繁に変えると、人はそこに「迷い」や「不安定さ」を感じやすい。だからこそ高市氏は、必要以上に印象を動かさない。それが誠実さや一貫性の象徴となり、長年にわたり「ぶれない政治家」という印象を築いてきた。

とはいえ、安定の中にも課題はある。若い世代からは「新しさを感じない」という声もある。時代が急速に変化する今、リーダーにも“今を感じさせる要素”が求められている。



明るいカラースーツを着用することは珍しい（写真：高市早苗氏の公式Instagramより）

高市氏にとって問われているのは、軸を保ちながら柔軟さをどう示すかだ。スタイルを大きく変える必要はない。素材や質感、シルエットを時代の空気に合わせて少し更新するだけで、印象は自然に変わっていく。

メイクや髪の流れにわずかな軽さを添えるだけでも、見え方は新鮮になる。変わらない安心感と、変化を受け入れるしなやかさ。その両立が、より多様な層に受け止められるリーダー像へとつながっていくだろう。



約1年前、2024年9月に行われた自民党総裁選に出馬した際の高市早苗氏。くっきりと輪郭を強調した眉が強さを前面に出していた（画像：本人の公式Instagramより）

高市氏の外交デビューはどうなる？

10月下旬にはASEAN関連首脳会議への出席が見込まれている。高市氏にとって初の国際舞台だ。どのような装いで登場し、どんな表情で各国首脳と向き合うのか。その姿に、国内外の注目が集まるだろう。

同時期には、トランプ大統領の訪日も調整が進んでいる。

メローニ首相を「素晴らしいリーダー」「強く、しかし誠実」と称えてきたトランプ氏が、日本の新たな女性リーダー・高市早苗氏と対面したとき、どんな印象を抱くのか。

それは、彼女の次のステージを占う象徴的な瞬間になるかもしれない。



現在の高市氏。ナチュラルな眉に変化しているのがわかる（画像：本人の公式Instagramより）

メローニ首相は、変化を恐れず、柔軟さの中で自らの立ち位置を確かめてきた。高市氏は、一貫した姿勢で信頼を築いてきた。

異なるスタイルの2人が、政治の世界で「強さ」と「しなやかさ」をどう両立させていくのか――それぞれの立ち姿に、力のあり方が変わりつつある時代の気配が滲む。

（安積 陽子 ： ニューヨーク州立ファッション工科大学主任講師／国際イメージコンサルタント）