ジャレッド・レト主演映画『トロン：アレス』が10月10日に公開される。

参考：コロコロチキチキペッパーズがAI考案のギャグを披露 『トロン：アレス』特別映像公開

世界で初めて長編映画としてCGを本格導入し、デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑んでいく様子を描いた1982年のSF映画『トロン』。その28年後の2010年には、続編の『トロン：レガシー』が公開された。

シリーズ第3弾となる本作では、デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、現実世界へと襲来し、人間たちを脅かしていく。主人公は、現実世界でAIプログラムの実体化が成功し、開発された人型AIアレス。“彼”は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒れても何度でも再生可能という、まさに最強のAI兵士だった。制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。そして、現実世界で“人間”を知ったアレスにもある異変が起きる。果たしてアレスは人類の救世主となるのか、それとも……。

リアルサウンド映画部では、映画の公開を記念して、『トロン：アレス』オリジナルキャップを2名様にプレゼント。応募方法は以下のとおり。

【応募方法】リアルサウンド映画部の公式X（旧Twitter）をフォロー＆該当ポストをリポストのみ。

※当選後、住所の送付が可能な方のみご応募ください。個人情報につきましては、プレゼントの発送以外には使用いたしません。※複数のお申し込みが発覚した場合､ご応募は無効とさせていただく場合がございます｡※営利目的の転売は固くお断りいたします。発見した場合は然るべき対応をとらせていただきます。

＜リアルサウンド映画部 公式X＞https://x.com/realsound_m

＜応募締め切り＞10月14日（火）

（文＝リアルサウンド編集部）