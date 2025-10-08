「はよツッコんでや」関西出身の不良転校生がボケたが転校先は埼玉…。総ドン引きでも恋する不良女は無敵!?【作者に聞く】
真面目で人あたりもよく優しい学級委員長の海老原のことを、転校してきたばかりの不良女が突然「なあ？裏番さんよ」と呼んできた。教室がざわめく中、「あの、裏番って一体…？」と戸惑う委員長だが、不良女は「あたしには全部お見通しだ」と引かない。一体なぜこんな会話がされているのだろうか…？
この会話の数分後、不良女は満足げな顔で廊下を闊歩していた。彼女は心の中でガッツポーズを取る！実は彼女は海老原と話したかっただけだった。「我ながら言いがかりもええとこじゃ…はよツッコんでや、海老原クン」と心中ドギマギしながら話しかけていた関西出身の彼女だったが、ここは埼玉。海老原どころかクラスメイトの誰ひとりツッコんでくれず、逆に引いていた…。それでも「ついに海老原クンに話しかけたった!!」と浮かれる恋する不良女なのだった。
一方、海老原サイドは…。その日の放課後、海老原は頭を悩ませていた。「なぜバレたんだ？」と…!!裏番だということはトップシークレットだったはず。「…それをあの女、よりによってクラス全員の前でブッコんできやがって」と焦っていた。
本作『殻の向こうのナイショの話』は2020年3月期新世代サンデー賞(小学館)で努力賞を受賞した作品だ。作者は、2017年冬期のゲッサン新人賞(小学館)や、2021年5月期の新世代サンデー賞(小学館)の佳作受賞の経歴を持ち、「DLsite comipo」(viviON)にて『強がりユキヒト君はデレたくないのに』を連載していた漫画家・墨染清(@sumizomesei)さんである。墨染さんに本作について話を聞いてみた。
――「言いがかりもいいところ」と思っていた会話が意図せずクリーンヒット！海老原クンの動揺が楽しい作品でした。キャラ作りでこだわった点はありますか？
キャッチーなキャラクターを作ることを心掛けていました。海老原は「温和な委員長っぽい裏ボス」、蟹沢は「ヤンキーっぽい恋する乙女」。当時は漫画のキャラクターにギャップを出す練習をしていて、そこに特に気を配っていました。二人とも“意外な一面”を持ちつつ、読者の方に「かわいいな」と思っていただけるよう、読んでいて嫌な感じがしないキャラクターになるよう心掛けていました。
――本作もそうですが、墨染清さんの作品で登場人物が関西弁をしゃべっている作品を見かけますが、関西がお好きなのでしょうか？
生まれも育ちも大阪なので、つい喋らせたくなるんです。本当はいろんな方言を描きたいのですが、私が理解しているのは関西弁だけで…。だから、方言キャラを描きたい欲が出てきたときは、つい全部関西弁キャラにしてしまいます。
今回の作品では、転校生である主人公が話す関西弁が目を引いたが、転校先の学校は埼玉県である。実は墨染清さんの作品の9割は埼玉が舞台となっている。その理由について墨染清さんに聞くと「一度も訪れたことはないのですが、埼玉県が好きだからです。なぜか惹かれるものがあります」と教えてくれた。
墨染清さんが描きたい世界観と埼玉のイメージがぴったり合うため、自然と埼玉を舞台にすることが多くなったのだという。墨染清さんのほかの作品を読む際は、“埼玉が舞台”ということも頭の片隅に置いて読んでみよう。背景や空気感などより深く楽しめるかもしれない。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
